Blizu Havane strmoglavilo potniško letalo s 104 potniki. Žrtev naj bi bilo veliko.

Letalo je eksplodiralo

18. maj 2018 ob 19:48,

zadnji poseg: 18. maj 2018 ob 20:50

Havana - MMC RTV SLO, STA

Blizu Havane je kmalu po vzletu z mednarodnega letališča Joséja Martíja strmoglavilo potniško letalo boeing 737 letalske družbe Cubana de Aviación. Na krovu so bili 104 potniki. Predsednik je dejal, da je umrlo več ljudi.

Uradnih podatkov o žrtvah sicer še ni. Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel, ki je položaj prevzel prejšnji mesec, je sporočil, da novice niso dobre. "Zdi se, da je večje število smrtnih žrtev," je dodal po obisku prizorišča. Po njegovih informacijah je bilo na krovu še devet članov posadke, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Kot poroča portal uradnega časopisa centralnega komiteja kubanske komunistične stranke Granma, so trije potniki nesrečo preživeli. Prepeljani so v bolnišnico in so v kritičnem stanju. Bolnišnice v glavnem mestu se pripravljajo na sprejem morebitnih preživelih.

Letalo, ki je bilo na poti v mesto Holguín na vzhodu Kube, je strmoglavilo in eksplodiralo 20 kilometrov južno od glavnega mesta Kube. Kot so priče povedale za francosko tiskovno agencijo AFP, so videle gost dim blizu letališča. Na prizorišču so gasilci in reševalna vozila.

Državna kubanska televizija je poročala, da je letalo upravljala tuja ekipa, vendar ni podala podrobnosti.

Zadnja večja nesreča potniškega letala na Kubi se je zgodila leta 2010, ko je strmoglavilo letalo, ki je bilo na poti iz mesta Santiago de Cuba v Havano. V nesreči je takrat umrlo vseh 68 potnikov, med njimi večinoma turisti.

B. V.