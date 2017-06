Bloomberg: "Ameriška mesta bodo dosegla pariške standarde"

Vodja ameriške agencije za okolje Scott Pruitt priznava vpliv človeka na onesnaževanje

3. junij 2017 ob 20:06

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Nekdanji newyorški župan ter sedanji odposlanec Združenih narodov Michael Bloomberg meni, da Trumpov odstop od podnebnega dogovora ne pomeni tudi odstopa ameriškega ljudstva.

Posebni odposlanec Združenih narodov za mesta in podnebne spremembe napoveduje, da bodo ameriška mesta in podjetja kljub Trumpovi odločitvi o odstopu nadaljevala poslanstvo zmanjševanja ogljičnega onesnaženja.

"S povezovanjem med ameriškimi mesti, državami in podjetji bomo poskusili ostati del procesa pariškega sporazuma," je dejal in dodal, da "Američani ne potrebujejo Washingtona za doseganje standardov in ne bodo dopustili Washingtonu, da bi se jim postavil na pot uresničevanja".

Svetovna meteorološka organizacija navaja, da bi odstop ZDA v najslabšem scenariju globalno temperaturno povprečje ob koncu stoletja dvignil za 0,3 stopinje celzija. Glede na določila podpisanega dogovora ZDA sicer od njega ne morejo odstopiti vse do leta 2020, še poroča BBC.

Direktorja Tesle in Disneya proti odstopu

Tako direktor Tesle Elon Musk kot tudi direktor Disneya Robert Iger sta v znak protesta proti ameriškemu odstopu od pariškega sporazuma odstopila iz sveta svetovalcev Bele hiše, poroča BBC.

Globalno segrevanje se vendarle dogaja, je medtem potrdil vodja Ameriške agencije za okolje Scott Pruitt in dodal, da človeške aktivnost igrajo vlogo v globalnem segrevanju, vendar je človeški doprinos težko natančno meriti.

EU, Kitajska in Indija potrdile zavezanost

Medtem so Evropska unija, Kitajska in Indija potrdile zavezanost pariškemu podnebnemu sporazumu. Indijski premier Narendra Modi je na srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom poudaril zavezanost Indije k "naši dolžnosti do matere Zemlje" in dejal, da bo Indija celo presegla pričakovanja dogovora.

Kaj zahteva pariški podnebni sporazum?

Pariški dogovor iz leta 2015 stremi h koncu naraščanja temperatur zaradi industrijskega onesnaževanja z ogljikom. Nasin institut Goddard opozarja, da se je povprečna globalna temperatura od leta 1880 - začetka industrijske dobe - do zdaj dvignila za 0,8 stopinje celzija. Cilj pariškega dogovora je ohranjanje te razlike pod dvema stopinjama celzija.

Dogovor predvideva tudi omejevanje človeško proizvedenih toplogrednih plinov. Cilj sporazuma je na globalni ravni doseči nivo toplogrednih plinov, katerega bi lahko drevesa, prst in oceani sami absorbirali. Ta cilj naj bi zaveznice dosegle med leti 2050 in 2100.

Dogovor predvideva, da bodo podpisnice vsakih pet let preverile doprinos posamezne države, da bodo ugotovile, kako uspešno se z izzivom spopadajo.

Podpisnice dogovora so ustanovile tudi poseben podnebni sklad, v katerega bi investirale bogatejše države. Ta sklad naj bi revnejšim državam pomagal pri razvijanju tehnologije za prehod na koriščenje obnovljivih virov energije.

J. R.