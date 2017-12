Bo Airbus prenehal izdelovati superjumbo A380?

Letalske družbe povprašujejo po manjših letalih

27. december 2017 ob 21:33

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Evropski letalski velikan Airbus namerava postopno opustiti proizvodnjo največjega letala na svetu A380, če mu ne bi uspelo zagotoviti naročila dubajskega letalskega prevoznika Emirates.

Po samo desetih letih uporabe se nad simbolom uspešnosti evropske letalske industrije zgrinjajo temni oblaki, čeprav so letos vlagali v prilagoditve potniške kabine, kot je večje število sedežev za potnike, s čimer naj bi letalo naredili privlačnejše za letalske družbe po svetu. Zanimanje za superjumbo namreč upada iz leta v leto, saj je naročil vse manj.

"Če ne bo posla z Emiratesom, bo Airbus začel proces ukinjanja proizvodnje A380," je dejal zaupni vir, ki je seznanjen z zadevami.

Vsakršno ukinjanje proizvodnje naj bi bilo postopno, tako da bi lahko še izdelal že naročena letala, pretežno prav za Emirates, ki je največji kupec omenjenih letal. Po oceni analitikov Reutersa ima družba dovolj naročil do začetka prihodnjega desetletja ob zdajšnjem obsegu proizvodnje.

Trend manjših potniških letal

Razvoj dvonadstropnega A380 je stal 11 milijard evrov, z ogromnim letalom za 500 potnikov pa je Airbus želel konkurirati svojemu največjemu tekmecu Boeingu in njegovemu jumbojetu 747.

A v desetih letih komercialnih poletov z A380 je povpraševanje po teh štirimotornih letalih začelo upadati, saj so se letalske družbe začele ozirati za manjšimi dvomotornimi potniškimi letali, ki jih je lažje zapolniti in ceneje vzdrževati.

Emirates je bil dolgo velik podpornik A380 in je kot največji kupec naročil 142 letal, od katerih so mu jih dobavili 100.

Na letalskem sejmu v Dubaju prejšnji teden so propadli pogovori med Emiratesom in Airbusom o novem naročilu 36 superjumbov v vrednosti skoraj 14 milijard evrov. Pogajanja naj bi se sicer nadaljevala, a do dogovora naj bi bilo še daleč.

Čeprav naj bi letalske družbe, kot je British Airways, izrazile zanimanje za A380, pa Airbus po pisanju Reutersa ni pripravljen ohranjati proizvodnje brez posla z Emiratesom.

Emirates želi po drugi strani zagotovilo, da bo Airbus ohranil proizvodnjo še naslednje desetletje, da bi tako zavaroval svojo naložbo.

Prekinitev tesnega sodelovanja med Emiratesom in Airbusom bi lahko pomenila navezavo dubajskega letalskega prevoznika na ameriškega proizvajalca letal Boeing. Nekateri evropski viri pravijo, da to odraža povečevanje ameriškega vpliva med zalivskimi državami pod administracijo predsednika Donalda Trumpa, toda viri v ZDA in Združenih arabskih emiratih so zanikali, da bi imela pri tem vlogo politika.

Z več prometa več naročil?

Airbus sicer upa, da bodo zaradi vse gostejšega letalskega prometa superjumbi postali privlačnejši za letalske prevoznike. Singapore Airlines, ki je prvi začel uporabljati A380 leta 2007, je tako ta mesec predstavil novo obliko potniške kabine in izrazil zaupanje v prihodnost letala.

Do konca novembra letos je Airbus dobil 317 naročil za A380 in jih do zdaj dobavil 221, kar pomeni, da mora izpolniti še 96 naročil. A viri iz letalske industrije pravijo, da jih verjetno 47 ne bo dobavil, kar pomeni prepolovitev izpolnjenih naročil.

Da bi lahko proizvodnjo ohranil še naslednjih deset ali več let, bi moral Airbus prodati še najmanj 30 superjumbov, mogoče tudi več, če bodo kupci zahtevali znižanje cene.

Zaradi tega namerava Airbus zmanjšati proizvodnjo na 12 letal v letu 2018, osem letal v letu 2019 in po tem letu na šest letal letno.

G. V.