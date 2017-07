Bo elitna enota Tjulnjev prvič v svoje vrste sprejela žensko?

Peklensko usposabljanje

22. julij 2017 ob 19:23

Washington - MMC RTV SLO

Prvič v 55-letni zgodovini Tjulnjev (SEAL), elitne enote ameriške mornarice, bi se njihovim vrstam lahko pridružila ženska. Mlajša kadetka, katere imena niso razkrili, se bo namreč v naslednjih tednih na usposabljanjih pridružila ostalim potencialnim kandidatom.

Sploh prvi kandidatki za ekipe posebnih operacij ameriške mornarice sta sicer letos dve - druga se usposablja za bojni program SWCC. Kot poroča CNN, sta se obe ženski že vpisali v zgodovino, ju pa še vedno čaka dolga pot večmesečnih usposabljanj in preizkusov, preden se tudi uradno pridružita elitnim enotam.

Do januarja 2016 ženske niso smele služiti v tovrstnih bojnih vlogah in v enotah posebnih sil, kot so Tjulnji in SWCC. A v tem letu in pol, odkar so uvedli spremembe, do zdaj še ni bilo ženskih kandidatk.

"Peklenski teden" za ločevanje zrnja od plev

Identitete kandidatov in napredek pri usposabljanju so strogo zaupni, da bi obvarovali njihovo osebno varnost in "nadaljnjo kariero kot bodoči pripadniki posebnih sil", je za CNN povedal major Mark Walton, predstavnik poveljstva posebnih sil mornarice. Od marca lani je diplomiralo osem pripadnikov Tjulnjev in sedem pripadnikov programa SWCC.

Usposabljanje je razdeljeno na več fizično in psihično zahtevnih faz, ki se začnejo z dvomesečnim fizičnim treningom v Illinoisu. Naslednje faze vključujejo osnovne fizične priprave, bojno potapljanje in vojaško usposabljanje.

Eden od tednov med fizičnimi pripravami je poljudno znan kot "peklenski teden" - "ultimativni preizkus človeške volje", kot navaja spletna stran Tjulnjev. Usposabljanje je "zasnovano, da bi ločili zrnje od plev", opozarjajo. Opis je kar točen, glede na to, da večina kandidatov ne uspe. Natančneje: običajno je izločenih 73 odstotkov kandidatov za Tjulnje in 63 odstotkov kandidatov za enoto SWCC.

Vsako leto se za Tjulnje, enoto, ki je med drugim ubila Osamo bin Ladna, usposablja okoli tisoč kandidatov, pri čemer običajno zgolj 200-250 kandidatom uspe opraviti usposabljanje do konca.

K. S.