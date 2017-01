Bo republikancem uspelo sesuti Obamovo zdravstveno reformo?

Obamacare eden od največjih dosežkov odhajajočega predsednika

5. januar 2017 ob 08:34

Ameriški predsednik Barack Obama je pozval demokrate, naj se bojujejo za njegovo zdravstveno reformo, potem ko je prihajajoča Trumpova ekipa napovedala njeno ukinitev. Republikanci so v kongresu že sprožili prve postopke za ukinitev reforme, ki velja za enega večjih dosežkov Obamovega predsednikovanja.

V kongresu je bil tudi podpredsednik prihajajočega predsednika Donalda Trumpa Mike Pence, ki je dejal, da bodo zamenjali Obamacare, ki je zdravstveno kritje razširil na približno 20 milijonov Američanov. A zakon iz leta 2010 hromijo astronomske cene zavarovalnih premij, večje zavarovalnice pa so se iz sheme umaknile, tako, da Američanom ostaja manj izbire zavarovalnih ponudnikov.

Obama se zdaj na vse pretege trudi, da bi njegova reforma ostala v veljavi, zato se je v sredo kar sam odpravil na Kapitolski grič, kjer je v srečanju za zaprtimi vrati dve uri nagovarjal demokrate, naj se odločno postavijo za reformo. Kot je novinarjem po srečanju povedal član predstavniškega doma Elijah Cummings, jih je Obama spodbudil, naj se borijo, da bi obvarovali enega ključnih dosežkov Obamove notranje politike. Ob tem jih je tudi pozval, naj "ostanejo močni" v času, ko se republikanci prvič v desetih letih pripravljajo na prevzem tako Bele hiše kot tudi obeh domov kongresa.

Republikanci v senatu so medtem že naredili prvi korak k ukinitvi Obamacare, ko so z 51 proti 48 glasov glasovali za razpravo o proračunu, namenjeno ukinitvi financiranja Obamacara. In demokrati bodo že čez dobra dva tedna v bitko vstopali povsem oslabljeni in praktično brez možnosti za zmago. Kot je dejal za BBC kongresnik Gregory Meeks, tudi demokrati dobro vedo, da ima Obamacare svoje napake, a da odtehta to, da ima zaradi njega zavarovanje na milijone Američanov, ki si ga sicer ne bi mogli privoščiti.

Kje je alternativa?

Vodja demokratov v senatu Chuck Schumer opozarja, da bi ukinitev reforme zavarovalniški trg pognal v kaos in "Ameriko naredil ponovno bolno" (igra besed Trumpovega slogana "Naredimo Ameriko ponovno odlično/veliko").

Imajo pa republikanci šibko točko - za ukinitev Obamacara sicer imajo potrebne glasove in podporo novoizvoljenega predsednika ZDA, nima pa noben od njih jasnega načrta za alternativo. Celo sam Trump je takoj po zmagi 8. novembra dejal, da so mu deli Obamove reforme pravzaprav "čisto všeč", republikanski kongresniki pa potiho priznavajo, da se čisto vseh delov Obamacara vseeno ne bi znebili.

Predsednik predstavniškega doma Paul Ryan sicer vztraja, da imajo republikanci, ki so več kot 50-krat že poskušali ukiniti Obamacare, načrt in "veliko idej", a ne Ryan, ne Pence ne vodja republikancev v senatu Mitch McConnell v dveh tiskovnih konferencah kakšnih podrobnosti za alternativo niso ponudili.

Sanders v senat z orjaškim Trumpovim tvitom

Je pa precej odmeval sredin nastop senatorja Bernieja Sandersa, nesojenega demokratskega predsedniškega kandaidata, ki je na razpravo v senatu prinesel orjaški ponatis Trumpovega tvita iz leta 2015, v katerem je črno na belem zapisal, da ne misli skrčiti socialnega in zdravstvenega zavarovanja. "Bil sem prvi in edini republikanski kandidat, ki je izjavil, da ne bo nobenih rezov v socialno in zdravstveno zavarovanje. Huckabee me je kopiral," je tvitnil Trump maja 2015, v začetku boja za republikansko nominacijo.

Sanders je opozoril, da je bila obljuba, da ne bo rezov v socialo in zdravstvo, osrednji del Trumpove kampanje, ki ga je do zmage popeljalo prav pihanje na dušo revnejšim slojem, ki se počutijo odrinjene na rob družbe in odrezane od washingtonske elite, ki jo poosebljal Hillary Clinton.

"Na milijone starejših ljudi in ljudi delavskega razreda je pozval, naj glasujejo zanj ravno iz tega razloga, ker ne bo rezov. In prav je imel in na milijone ljudi je glasovalo zanj," je dejal Sanders. "Če je bilo vse to zgolj kampanjska retorika, potem mora zdaj stopiti pred Američane in jim priznati, da je lagal. Če pa to ni res, upam, da bo jutri ali že danes sedel za Twitter in svojim republikanskim kolegom dejal, naj nehajo izgubljati čas, Američanom pa, da bo dal veto na vsak njihov predlog, ki bi skrčil financiranje socialnega in zdravstvenega zavarovanja."

