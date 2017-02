Bodo v Švici potomcem priseljencev olajšali pridobitev državljanstva?

Podobni predlogi v preteklosti niso bili uspešni

12. februar 2017 ob 09:46

Bern - MMC RTV SLO/STA

Švicarski volivci in volivke bodo na referendumu odločali o tem, ali naj se potomcem priseljencev, ki so rojeni in že vse življenje živijo v Švici, olajšajo pogoji za pridobitev državljanstva.

To, da je nekdo rojen v Švici, temu človeku namreč ne zagotavlja državljanstva, nešvicarski prebivalci pa morajo praviloma čakati 12 let, preden lahko zaprosijo za državljanstvo, poroča BBC.

Ob tem oblasti izvajajo teste in pogovore s prosilci, kar je lahko drago. Novi predlog pa bi vnukom in vnukinjam priseljencev omogočil, da se izognejo delu teh birokratskih postopkov. V okviru postopkov, ki naj bi zagotavljali, da so novi državljani dobro vključeni v družbo, mestni sveti izvajajo razgovore s prosilci za državljanstvo. Med drugim jih vprašajo tudi, naj imenujejo lokalne sire in gore.

Referendum zadeva tiste potomce priseljencev, ki so se rodili v Švici, so mlajši od 25 let, so najmanj pet let obiskovali šolo v Švici, imajo dovoljenje za bivanje v državi, vsaj eden izmed starih staršev pa ima dovoljenje za stalno bivanje. Te pogoje izpolnjuje manj kot 25.000 mladih v državi z osmimi milijoni prebivalcev. Kot poroča Al Džazira, je med njimi skoraj 60 odstotkov Italijanov, sledijo pa ljudje z balkanskimi koreninami in turški državljani.

Zagovorniki predloga opozarjajo, da potomci priseljencev teže zaprosijo za državljanstvo kot na primer tujci, ki so se poročili z domačini. Ti lahko namreč že po treh letih zakona zaprosijo za državljanstvo.

Kdo mora dokazovati, da je integriran?

Podporniki ideje poenostavitve procesa pravijo, da je smešno od ljudi, ki so rojeni v Švici in tam živijo že vse življenje, zahtevati, da dokažejo, da so integrirani. Nasprotniki pa menijo, da bi lahko ta ukrep vodil k drugim, ki bi na koncu omogočili vsem nešvicarskim prebivalcem - ti predstavljajo 25 odstotkov prebivalstva - na lahek način pridobiti državljanstvo.

Strašenje z "islamizacijo"

Skrajno desna, islamofobna in protipriseljenska Ljudska stranka (SVP), ki kot edina stranka nasprotuje predlogu, je pred referendumom vodila kampanjo, ki se je vrtela okoli islama in nacionalne identitete. Razširili so se tudi plakati, na katerih je prikazana ženska v nikabu, obraznem pokrivalu, pri čemer so oči odkrite. SVP ni uradno odgovoren za plakat, poroča Al Džazira, v Odboru proti olajšani pridobitvi državljanstva, ki stoji za plakatom, pa je več članov SVP-ja, tudi na vodstvenih položajih.

V stranki sicer svarijo pred morebitno "islamizacijo" države in "izgubo švicarskih vrednot". SVP še meni, da bi lahko v prihodnosti za državljanstvo zaprosili tudi otroci oziroma vnuki številnih beguncev, ki so v zadnjem času prišli v Švico.

Bo predlagateljem tokrat uspelo?

V zadnjih 30 letih so propadli trije poskusi olajšati pravila za pridobitev državljanstva. Tokrat pa bo predlagateljem morda uspelo. Javnomnenjske ankete sicer nakazujejo tesen izid. Medtem ko v velikih mestih idejo podpirajo, je bolj konservativno podeželje proti, še poroča BBC.

Za potrditev predloga sicer ne zadošča le večina glasov, ampak ga mora podpreti tudi večina kantonov, zato je njegova potrditev vprašljiva, ocenjujejo nekateri poznavalci. Do zdaj je bila odločitev o podeljevanju državljanstva potomcem priseljencev prepuščena posameznim kantonom.

B. V.