Boko Haram izpustil še 80 ugrabljenih deklet

V ujetništvu še približno 115 deklet

6. maj 2017 ob 23:14

Abudža - MMC RTV SLO

Islamistična milica Boko Haram je po pogovorih z vladnimi pogajalci osvobodila še približno 80 od 276 šolark, ki jih je ugrabila pred tremi leti v kraju Čibok na severovzhodu Nigerije.

Izpuščena dekleta so zdaj v mestu Banki, kjer čakajo na letalski prevoz do varne lokacije.

Po ugrabitvi leta 2014, ki je vzbudila veliko pozornost svetovnih medijev in mednarodno obsodbo, je nekaj deklet pobegnilo, 21 pa jih je Boko Haram izpustil oktobra lani po pogajanjih z Rdečim križem. V ujetništvu je še približno 115 deklet, med katerimi jih je veliko krščanske vere, vendar so bile prisiljene prestopiti v islam in se poročiti s svojimi ugrabitelji.

Skrajna islamska skupina Boko Haram je med 7-letno strahovlado na severovzhodu Nigerije ugrabila na tisoče ljudi. Po vladnih podatkih jih je bilo ubitih več kot 30.000, veliko pa jih je moralo zapustiti svoje domove.

Boko Haram je bil ustanovljen leta 2002 in je prvotno nasprotoval zahodnjaškemu izobraževalnemu sistemu v državi. Vojaške operacije je sprožil leta 2009, pri čemer je zavzel obsežno področje na severovzhodu države, kjer je razglasil kalifat in se pridružil t. i. Islamski državi. Avgusta lani je zaradi prerivanj v vodstvu nastal razkol v skupini. Vladne sile so znova osvojile večino okupiranega ozemlja, poroča BBC.

B. R.