Bolivija zaradi invazije kobilic razglasila izredne razmere

Uničujejo polja in pašnike

9. februar 2017 ob 10:11

Sucre - MMC RTV SLO

Bolivijska vlada je razglasila izredne razmere zaradi rojev kobilic, ki uničujejo kmetijske površine, do zdaj so opustošile že tisoč hektarjev pašnikov in polj.

Evo Morales, bolivijski predsednik, je za rešitev invazije kobilic že napovedal paket ukrepov, med njimi je kot najpomembnejšega izpostavil zaplinjevanje, za katerega bodo namenili dodatnih 700.000 dolarjev.

Kobilice, ki so najbolj škodljive in nevarne v rojih, so se začele pojavljati pred tednom dni v bližini mesta Santa Cruz, nato pa so se razširile še v nekatere druge dele države. Največ škode so utrpeli pašniki in polja koruze ter sirka.

Oblasti ocenjujejo, da so roji kobilic do zdaj opustošili več kot tisoč hektarjev kmetijskih površin, zato je vlada pozvala, naj se zaplinjevanje začne takoj.

"Vzpostavili bomo 500-metrski obroč okoli ogroženega območja in začeli s fumigacijo," je povedal bolivijski minister za kmetijstvo Mauricio Ordonez.

Najbolj ogrožena področja v provinci Santa Cruz bo po poročanju BBC-ja v petek obiskal tudi predsednik Morales.

Sa. J.