Bombardiranje Vzhodne Gute se nadaljuje: "Rakete padajo kot dež"

Turki nadaljujejo napade v Afrinu

21. februar 2018 ob 13:07

zadnji poseg: 21. februar 2018 ob 17:07

Damask/Afrin - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Prebivalci Vzhodne Gute, na katero sirske provladne sile nadaljujejo silovito bombardiranje, pravijo, da "čakajo na vrsto za smrt". Vzhodni del Gute je sicer zadnje večje območje pod nadzorom upornikov blizu glavnega mesta Damaska.

V današnjem bombardiranju, glavne tarče so bile vaški predeli v Vzhodni Guti, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 200 je ranjenih. Število žrtev bombardiranja, ki je eno najmočnejših v sedmih letih vojne v Siriji, se je povzpelo že na več kot 270 v samo 48 urah, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Ranjenih naj bi bilo že več kot 1.400 ljudi, BBC navaja številko 1.200.

"Čakamo, da bomo na vrsti za smrt. To je edina stvar, ki jo lahko rečem," je po poročanju Reutersa dejal 22-letni Abu Salah, čigar žena je v petem mesecu nosečnosti. Bojita se, da bo zaradi strahu kot posledice bombardiranja predčasno rodila. V Vzhodni Guti, ki je še zadnje večje območje pod nadzorom upornikov, živi okoli 400.000 ljudi, kot pravi Salah, so se skoraj vsi zatekli v zaklonišča. "Po pet ali šest družin se gnete v enem prostoru. Ni hrane, ni tržnice," je še dejal.

Zdravnik Basam, ki deluje v Vzhodni Guti, je stanje označil za katastrofalno. "Nimamo ničesar, ne hrane, ne zdravil, ne zavetišča," je dejal Basam. "Napadajo vse: trgovine, tržnice, bolnišnice, šole, mošeje, vse." Po njegovem mnenju je mednarodna skupnost prebivalce pustila na cedilu. "Pustili so nas. Dopuščajo, da nas bodo ubili," je še dejal. Kot poroča BBC, je eden od prebivalcev Vzhodne Gute dejal, da "rakete padajo kot dež". Unicef pa je objavil sporočilo, v katerem pravi, da nima več besed, s katerimi bi opisal, kaj se dogaja z otroki v Siriji.

V torek zvečer po krajevnem času se je bombardiranje začasno zmanjšalo, danes zjutraj pa znova okrepilo. V enklavi, ki je pod nadzorom upornikov, islamistične skupine Jaysh al Islam in džihadistov Hayat Tahrir al Sham, ti so pod nadzorom Al Kaide, od leta 2012, so v zadnjih dneh bombardirali tudi sedem bolnišnic, štiri med njimi so popolnoma uničene. Najmanj eno bolnišnico so uničile ruske sile v letalskem napadu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Razmere obupne že pred bombardiranjem

Sirska vlada in njena zaveznica Rusija vztrajata, da civilisti niso tarče njunih napadov, zanikata pa tudi uporabo bomb, narejenih iz sodov, ki naj bi jih odvrgli iz helikopterjev. Uporabo teh bomb so Združeni narodi obsodili. Humanitarne organizacije so že pred začetkom najnovejših bombardiranj opozarjale, da na območju Vzhodne Gute močno primanjkuje hrane, zdravil in drugih osnovnih življenjskih potrebščin, zaradi česar se širijo bolezni.

Poveljnik sirskih provladnih sil je za Reuters dejal, da je glavni cilj bombardiranja preprečitev napadov na vzhodne predele Damaska. Po njegovih besedah bi lahko zračnim napadom sledila še kopenska ofenziva.

Rusko obrambno ministrstvo, ki podpira provladne sile, je v torek pozno zvečer sporočilo, da so bila "stanovanjska območja, hoteli v Damasku ter ruski center za sirsko spravo tarče močnega bombardiranja s strani nezakonitih oboroženih skupin iz Vzhodne Gute".

Turki nadaljujejo napade v Afrinu

Medtem turška vojska nadaljuje napade na kurdski Afrin na severu Sirije, kamor je sirska vlada napotila svoje enote. Ponoči je prišlo do topniškega obstreljevanja, zgodaj zjutraj pa so turška letala nadaljevala z napadi. V torek so na območje Afrina vdrle sirske provladne enote, ki podpirajo kurdske borce v boju proti Turčiji, a je kmalu zatem sirska državna televizija poročala o turškem obstreljevanju na mesto vstopa, čemur je sledil umik provladnih enot na obrobje mesta Afrin.

