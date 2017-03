Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Bojko Borisov je bil na čelu vlade že med letoma 2009 in 2013 ter 2014 in 2016, pri čemer je vladne posle kljub odstopu vodil do januarja letos. Foto: Reuters VIDEO Pred Bolgarijo napeto ses... Sorodne novice V Bolgariji novo slavje prozahodnega, a kompromitiranega Borisova Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Borisova v Bolgariji čaka zahtevna sestava vlade

BSP bi vlado sestavil zaradi stabilnosti države

27. marec 2017 ob 11:02

Sofija - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Na predčasnih parlamentarnih volitvah je v Bolgariji zmagala desnosredinska stranka Gerb nekdanjega premierja Bojka Borisova, ki ga zdaj čaka napeto sestavljanje vlade.

Gerb proevropsko usmerjenega Borisova je po delnih uradnih izidih prejel 33 odstotkov glasov. Kot je za TV Slovenija poročal dopisnik Boštjan Anžin, so bili voditelji v izjavah zadržani, ker čakajo uradne izide. Borisov, nekdanji premier, ki je z odstopom sprožil predčasne volitve, pravi, da je izid potrditev, da mora Gerb voditi novo vlado. Odstopil je po porazu kandidatke vladajoče stranke na predsedniških volitvah Cecke Cačeve proti nekdanjemu poveljniku letalskih sil Rumenu Radevu, ki so ga podprli socialisti.

"Vlado moramo sestaviti hitro. Nova vlada mora izpolniti pričakovanja ljudi v zdajšnjih zelo resnih mednarodnih razmerah," je povedal vodja zmagovalne stranke, ki od nastanka pred 11 leti na parlamentarnih volitvah ne pozna poraza. Borisov je naklonjen Evropski uniji in Zahodu, zmagal pa je kljub opozicijskim obtožbam o korupciji. Bolgarijo želi bolj povezati z Brusljem in Unijo, v katero je država stopila pred desetimi leti.

Socialisti (BSP) so s 27 odstotki zasedli drugo mesto. Kornelia Ninova, vodja socialistov, je pred volitvami obljubljala višje plače in pokojnine, obenem pa se je zavzemala za otoplitev odnosov z Rusijo. Med drugim nasprotuje sankcijam, ki škodujejo tudi Bolgariji. Poraz je priznala, a upov še ni opustila: "Če nas bo stranka Gerb povabila v koalicijo, bomo vabilo zavrnili. Če ji ne bo uspelo sestaviti vlade in bomo mandat dobili mi, bomo zaradi stabilnosti države in predsedovanja Evropski uniji poskusili sestaviti novo vlado."

Tehtnico pri sestavi vlade bodo prevesile druge stranke. DPS turške manjšine je prejel 10,7 odstotka, združeni patrioti pa devet, a so med predstavniki njihovih treh frakcij tudi nasprotniki Unije. Stranka je priljubljenost gradila z jezo nad prebežniki, v zadnjih dneh pa zaprla mejo s Turčijo, da bi Turkom z bolgarskimi potnimi listi preprečila glasovanje.

T. J.