Brazilce šokiral brutalen umor zagovornice človekovih pravic in borke proti policijskemu nasilju

Marielle Franco je odrasla v faveli na severu mesta

16. marec 2018 ob 09:02

Umor Marielle Franco, brazilske političarke, zagovornice človekovih pravic in glasne borke proti policijski brutalnosti, je izzval ostre proteste v Riu de Janeiru in drugih krajih po državi, na katerih se je zbralo več deset tisoč ljudi.

38-letno mestno svetnico v Rio de Janeiro, ki je bila tudi glasna zagovornica pravic žensk, so skupaj z voznikom v sredo ustrelili v središču mestam, ko se je vračala z dogodka za opolnomočenje temnopoltih žensk. Poleg njenega vozila se je ustavilo vozilo in odjeknilo je devet strelov, poroča BBC. Voznik in političarka sta bila na licu mesta mrtva, njen tiskovni predstavnik, ki je sedel zadaj, pa je bil ranjen. Policija ocenjuje, da je bila Francova tarča načrtovanega napada.

Oblasti obljubljajo: Pravici bo zadoščeno

Brazilski predsednik Michel Temer je njen umor označil za napad na demokracijo in vladavino prava, minister za javno varnost Raul Jungmann pa je zatrdil, da bo zvezna vlada uporabila vsa razoložljiva sredstva, da bo našla njene morilce. "Tukaj sem na zahtevo predsednika Temerja. Prijateljem in družinskim članom Marielle bi rad povedal, da bomo našli krivce za barbarski zločin in jih kaznovali," je dejal Jungmann. "Pravici bo zadoščeno."

Leta 2016 je bila Francova, ki je prihajala iz revnih favel, izvoljena v mestni svet kot svetnica levoumerjene Socialistične in svobodne stranke. Pretekli mesec so jo izbrali za predsednico komisije, ki preiskuje delovanje zveznih varnostnih sil v favele v Riu. Kot smo poročali, je Temer februarja odredil prihod vojske, ki je prevzela poveljstvo nad policijo v državi Rio de Janeiro z namenom omejiti nasilje mamilarskih tolp. Ukrepu, ki ga je potrdil tudi kongres, so nekateri ostro nasprotovali, saj da gre za nadlegovanje. Med glasnimi kritiki je bila tudi Francova, ki je odrasla v faveli Mare na severu mesta.

"Pretresljivi umor znane zagovornice človekovih pravic" je ostro obsodil tudi Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, Amnesty International pa je pozval k temeljiti preiskavi, ki naj bo osredotočena na "okolišćine, motiv in odgovornost," še poroča BBC.

