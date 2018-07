Brazilija: Odgovorni sodnik preklical odlok, Lula ostaja v zaporu

Lula si želi kandidirati na oktobrskih predsedniških volitvah

8. julij 2018 ob 18:18,

zadnji poseg: 8. julij 2018 ob 20:04

Sao Paulo - MMC RTV SLO, Reuters

Zvezni sodnik Sergio Moro je odpravil odločitev prizivnega sodnika, da nekdanjega brazilskega predsednika Luisa Ignacia Lulo Da Silvo izpustijo iz zapora.

Prizivni sodnik Rogerio Favreto je sprva odredil, naj nekdanjega brazilskega predsednika Lulo do konca pritožbenega procesa izpustijo iz zapora, kjer prestaja kazen zaradi korupcije.

Sodnik Sergio Moro, odgovoren za primer korupcije nekdanjega brazilskega predsednika, je po poročanju Reutersa njegovo odločitev preklical, kar je podprl tudi prizivni sodnik Pedro Gebran Neto. Lula tako nadaljuje prestajanje 12-letne zaporne kazni.

Prav Moro je aprila Lulo obsodil na 12 let in en mesec zapora zaradi obtožb korupcije, v katerih nekdanjemu predsedniku očitajo prejemanje podkupnine v obliki stanovanja ob morju od velikega gradbenega podjetja.

Tudi vrhovno sodišče aprila pri odločanju o primeru ni bilo enotno. Vrhovni sodniki so obsodbo in zaporno kazen za Lulo podprli s šestimi glasovi proti petim.

Nekdanji predsednik, ki je Brazilijo vodil med letoma 2003 in 2010, ves čas trdi, da je nedolžen in da so obtožbe zoper njega politično motivirane, saj naj bi mu želeli onemogočiti kandidiranje na brazilskih predsedniških volitvah oktobra letos. Javnomnenjske raziskave aprila so sicer kazale, da naj bi bil Lula glavni favorit za zmago.

O njegovi morebitni kandidaturi na volitvah bo avgusta odločalo brazilsko volilno sodišče.

J. R.