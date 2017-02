Poudarki Zahtevajo podvojitev plače

Najbolj prizadeta turizem in lokalno gospodarstvo

Brazilija: Policija stavka, na ulicah pa kaos, anarhija in vsesplošno nasilje

Zvezne oblasti so na ulice Vitorie poslale vojsko

10. februar 2017 ob 12:07

Vitoria - MMC RTV SLO

Zaradi stavke policistov, ki traja že šest dni, je v brazilski zvezni državi Espirito Santo izbruhnil val nasilja, v katerem je umrlo več kot 100 ljudi.

Ker policisti stavkajo že šest dni, so pokrajinske oblasti na ulice glavnega mesta zvezne države Vitorio poslale 1.200 vojakov in pripadnikov posebnih policijskih enot, ki pa ugotavljajo, da bodo potrebovali precej več mož, da bodo lahko znova vzpostaviti red - vsaj še 1.800 kolikor jih je do stavke redno patruljiralo po mestu.

Organiziral kriminal cveti

Po poročanju BBC-ja so razmere še posebej kritične na ulicah Vitorie, kjer so v zadnjih šestih dneh opazili skokovit porast nasilja - samo umorov so našteli več kot 100, kar je šestkrat več kot je bilo enotedensko povprečje februarja lani, je za Reuters dejal tiskovni predstavnik sindikata Gustavo Tenorio. Ob tem je priznal, da za zdaj (ker trenutno pač ne morejo izvesti policijske preiskave) še ne vedo zagotovo, s čim so omenjeni umori povezani, vendar: "Ampak prvotne ocene kriminalistov kažejo, da je večina tistih, ki so umrli, na nek način povezana z organiziranim kriminalom oz. trgovino s prepovedanimi mamili."

Najbolj prizadeta turizem in lokalno gospodarstvo

Od začetka stavke je bilo v sicer relativno cvetočem pristaniškem mestu, kjer imajo sedeže številna naftna in rudarska podjetja, ukradenih več kot 200 avtomobilov na dan, medtem ko je lansko dnevno povprečjo za celotno zvezno državo 20, BBC še navaja lokalne oblasti. Nad kaosom in kriminalom se pritožujejo tudi podjetniki in gospodarstveniki, ki trdijo, da so zaradi stavke v enem tednu izgubili najmanj 90 milijonov realov (dobrih 27 milijonov evrov) - država namreč leži ob morju in velik del njenega prihodka sicer obsega predvsem počitniški turizem.

Zaradi vala nasilja, ki je izbruhnilo tako po Vitorii kot po celi državi, so se številni domačini že začeli organizirati v vaške straže in sami obračunavati z domnevnimi prestopniki.

Policisti želijo s stavko opozoriti na, kot opozarjajo, sramotno nizke plače - osnovna plača policista znaša 2643 realov (slabih 800 evrov), te pa ostajajo na isti ravni že štiri leta, je opozoril predstavnik sindikata, Thiago Bicalho in dodal, da od zvezne vlade zahtevajo, da plače podvoji vsem kategorijam policistom. Pri stavki so se jim sicer pridružili tudi prijatelji in družinski člani, ki so z vozili in osebno med drugim blokirali dostope do policijskih postaj, še piše BBC.

Kmalu izredne razmere tudi v sosednjem Riu de Janeiru?

Espirito Santo je sicer ena (naj)manjših brazilskih zveznih držav, saj ima slabe štiri milijone

prebivalcev, v Vitorii pa jih živi dobrih 330.000, a podobnih stavk se bojijo tudi v večjih mestih. Guverner sosednje zvezne države Rio de Janeiro je pokrajinske oblasti že opozoril, da se tudi tam pripravlja obsežna policijska stavka in da bodo kmalu najverjetneje pomoč vojske in zvezne policije potrebovali tudi sami.

