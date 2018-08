Brazilija zaradi množične izselitve Venezuelcev na mejo pošilja vojsko

Venezuelo v štirih letih zapustilo 2,3 milijona ljudi

29. avgust 2018 ob 07:28,

zadnji poseg: 29. avgust 2018 ob 07:46

Brasilia - MMC RTV SLO

Kriza v Venezueli, ki ji sledi množična izselitev prebivalcev, bi lahko povzročila resno grožnjo miru po celotni Južni Ameriki, meni brazilski predsednik Michel Temer, ki na mejo s severno sosedo pošilja vojsko.

Na območju, kamor je pribežalo več deset tisoč Venezuelcev, je naraslo število umorov, prišlo je tudi do spopadov med tamkajšnjim prebivalstvom in begunci.

V nedeljo se je zgodil incident, ko je zaradi jezne množice okoli 1200 venezuelskih migrantov zbežalo nazaj v Venezuelo. Po govoricah, da so migranti pretepli lokalnega prodajalca, je namreč jezna množica vdrla v njihovo šotorsko naselje, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

S podpisom posebnega dekreta Brazilija na mejo z Venezuelo za dva tedna pošilja vojsko, ki bo nadzorovala mejne prehode in državne ceste v brazilski zvezni državi Roraima na skrajnem severu. "Težave v Venezueli niso več notranjepolitična zadeva, saj predstavlja grožnjo miru celotni celini," je po poročanju BBC-ja dejal brazilski predsednik Michel Temer.

Venezuelo je zaradi hiperinflacije – po podatkih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) je letos v Venezueli dosegla milijon odstotkov, zaradi česar je stari bolivar praktično ničvreden – pomanjkanja hrane in medicinskih sredstev v zadnjih štirih letih zapustilo okoli 2,3 milijona prebivalcev, ki se izseljujejo v sosednje države. V Kolumbiji je več kot milijon Venezuelcev, pol milijona jih je prispelo v Ekvador, več kot 400.000 v Peru in okoli 60.000 v Brazilijo, poroča BBC.

Napetosti s sosednjimi državami vedno večje

Kolumbija je s Caracasom zaradi tega že skoraj zamrznila diplomatske odnose, Ekvador pa se je odločil odpreti humanitarni koridor za Venezuelce, ki so napoteni iz Kolumbije v Peru.

V Peruju so medtem v dveh pokrajinah že razglasili 60-dnevno opozorilno stanje, saj pristojne organe skrbi, da bi se med migranti razširile bolezni. Od Venezuelcev po novem za legitimacijo zahtevajo veljavne potne liste, in ne le osebni dokument, kar je število migrantov iz Venezuele v Peruju že prvi dan od veljavnosti ukrepa zmanjšalo za polovico. Podoben ukrep so hoteli sprejeti tudi v Ekvadorju, a je sodišče predlog zavrnilo.

Suvereni bolivar proti inflaciji

Venezuelo, to z nafto bogato državo, pesti gospodarska kriza že četrto leto, vse od leta 2014, ko so na trgu padle cene nafte. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro poskuša hiperinflacijo v državi rešiti z novimi bankovci, ki jih je državna centralna banka v obtok poslala v ponedeljek.

Venezuela je bila na ta dan praktično ohromljena. Večina trgovin in bank je bila zaprtih, potem ko je država po 12-urni ustavitvi elektronskih transakcij v obtok začela pošiljati novo valuto, suvereni bolivar. Ta nadomešča dosedanji močni bolivar, ki se vendarle ni izkazal za tako močnega. Maduro je ponedeljek razglasil za nacionalni praznik, da bi uvedba novega denarja potekala kar se da gladko.

Krizni sestanek

Zunanji ministri Ekvadorja, Kolumbije in po vsej verjetnosti tudi Peruja in Brazilije se bodo naslednji teden sestali na kriznem sestanku v Ekvadorju, kjer se bodo pogovorili o krizi v Venezueli.

Mnogi za nastalo stanje krivijo venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in njegovo socialistično vlado. Maduro pa nasprotno meni, da so za nastali položaj odgovorne 'imperialistične' ZDA in Evropa, ki so začele z gospodarsko vojno proti Venezueli in vpeljale sankcije proti številnim članom njegove vlade.

