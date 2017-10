Brazilska policija razbila pedofilsko mrežo, aretirali 108 ljudi

V šestmesečni preiskavi našli več kot 150.000 dokumentov

21. oktober 2017 ob 09:34,

zadnji poseg: 21. oktober 2017 ob 09:39

Brasilia - MMC RTV SLO

Brazilska policija je sporočila, da je v največji operaciji proti pedofiliji v zgodovini Latinske Amerike prijela 108 ljudi. Aretacije so izvedli v 24 od skupno 26 zveznih držav.

Pravosodni minister Torquato Jardim je dejal, da so prijeti del mreže, ki je preko telefonov in računalnikov razpečevala pornografske posnetke otrok, nekaj prijetih pa je posnetke tudi izdelovalo, poroča BBC.

Operacija se je zgodila po predhodni polletni preiskavi, v kateri je tisoč preiskovalcev našlo 150.000 dokumentov s tovrstnimi posnetki. Večino posnetkov so našli na temnem spletu (t. i. dark webu), delu spleta, ki ni dostopen z običajnimi brskalniki.

"Prijeti so nelegalne in kriminalne fotografije nalagali na računalnike drugih ljudi v drugih delih države ali v tujini," je dejal Jardim in dodal, da se ljudje, katerim je združba na računalnike naložila te vsebine, tega pogosto tudi niso zavedali. Najprej je policija predvidevala, da gre le za razpečevalce, po preiskavi zaseženih računalnikov, mobilnih telefonov, trdih diskov in zgoščenk pa so ugotovili, da je skupina pornografski material tudi izdelovala.

Med preiskavo naj bi nekaj otrok in najstnikov preiskovalcem spregovorilo o zlorabah svojih staršev ali drugih sorodnikov.

Med prijetimi so upokojeni policisti, državni uradniki in ljudje na vodilnih položajih v mladinskih pogonih nogometnih klubov. Ni še jasno, ali je kriminalna združba delovala le v Braziliji ali je povezana z drugimi tovrstnimi mrežami po svetu, še poroča BBC.

J. R.