Brazilski narodni muzej zajel požar, v katerem je uničen večji del eksponatov

Ogorčenje javnosti, ki poziva k protestom

3. september 2018 ob 08:28,

zadnji poseg: 3. september 2018 ob 12:05

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO, STA

V Narodnem muzeju Brazilije v Rio de Janeiru je v nedeljo zvečer izbruhnil požar, ki se je razširil v skoraj vse dele najstarejše znanstvene ustanove v državi. O morebitnih žrtvah ne poročajo, zgorela oziroma poškodovana pa naj bi bila večina razstavljenih predmetov.

Goreti je začelo ob 19.30 po lokalnem času (0.30 po srednjeevropskem), ko je bil muzej že zaprt. Člani 20 gasilskih brigad in društev so po petih urah gašenja požar večinoma pogasili, vendar ne še v celoti. Po navedbah gasilcev zaenkrat ni poročil o žrtvah. "Ogenj se je zelo hitro razširili, v muzeju je veliko vnetljivih predmetov," so še sporočili v izjavi za javnost. Poročil o morebitni gmotni škodi za zdaj še ni, prav tako ni znan vzrok požara.

Ravno letos so v muzeju, kjer je bila nekoč nastanjena portugalska kraljeva družina, slavili 200-letnico. V njem hranijo več kot 20 milijonov predmetov, Brazilci pa so tako nemočno opazovali, kako v plamenih izginja ena ključnih zgodovinskih in naravoslovnih zbirk v državi.

Izginilo je 200 let zgodovine

Na dogodke se je med drugim odzval direktor zgodovinskega muzeja Paulo Knauss in dejal, da je to "tragedija za brazilsko kulturo". Namestnik direktorja muzeja Luiz Fernando Dias Duterte je ob požaru dejal, da je "globoko razočaran in zelo jezen". "Vsi zgodovinski arhivi, ki so bili shranjeni v srednjem delu zgradbe, so popolnoma uničeni. Tako je izginilo 200 let zgodovine," je poudaril in brazilske oblasti obtožil, da so se za muzej premalo zmenile. "Pred leti smo se pri različnih vladah borili za sredstva, da bi ustrezno zavarovali vse, kar je bilo uničeno danes," je dejal. Dodal je, da ni imel nikoli ustrezne podpore oblasti za obnovo muzeja, ki je povezan z zvezno univerzo v Rio de Janeiru.

"Tragediji bi se lahko izognili"

Minister za kulturo Sergio Sa Leitao je priznal, da bi se lahko tragediji izognili. "Težave so se nabirale dlje časa," je povedal in dodal, , da so leta 2015 pod predsednico iz leve Delavske stranke Dilmo Rousseff muzej zaradi pomanjkanja sredstev za vzdrževanje celo zaprli.

Pozivi k protestom

Brazilski predsednik Michel Temer se je na Twitterju na dogodek odzval z besedami, da je to "žalosten dan za Brazilce", saj je "izginilo 200 let dela, raziskav in znanja". Senator iz Delavske stranke Lindbergh Faris je za pomanjkanje sredstev obtožil Temerjevo vlado, ki je po njegovih besedah znižala sredstva za muzej. Žalost in ogorčenje so nad ob dogodku izrazili tudi številni raziskovalci, profesorji in študenti, nekateri pa pozvali tudi k protestom.

Več let opozarjanj na slabo stanje stavbe

Brazilija s tem ni izgubila le pomembnega dela svoje dediščine, za mnoge je muzej simbol mesta. V Rio de Janeiru, ki se v zadnjem obdobju spopada z gospodarskim padcem, naraščajočim nasiljem in korupcijo, so muzej videli kot predolgo zanemarjeno ustanovo, poroča BBC. Zaposleni v muzeju so že leta opozarjali na nezadostno financiranje in slabo stanje stavbe.

Muzejska stavba je imela lesena tla in številne eksponate, ki hitro zgorijo, kot na primer dokumenti na papirju, besede knjižničarja Edsona Vargasa da Silve povzemajo lokalni mediji.

Dvesto let zbiranja in raziskovanja

Pred ureditvijo muzejske zbirke je bila palača sedež portugalske kraljeve in pozneje brazilske cesarske družine (portugalska kraljeva družina se je v stavbo preselila leta 1808, ko ji je na stari celini grozila invazija Napoleonove vojske). Kraljevi muzej pa je bil v stavbi ustanovljen leta 1818 za promoviranje znanstvenih raziskav, prav tako pa naj bi z muzejsko zbirko strokovnjakom omogočili dostop do artefaktov. Danes hranijo v njem geološko, botanično, paleontološko in arheološko zbirko in velja za enega najpomembnejših razstavišč Južne Amerike. Poleg razstavnih predmetov iz regije so v muzeju tudi egipčanske mumije, grške kipe in etruščanske artefakte. Med pomembnejšimi eksponati naravoslovne zbirke so kosti dinozavrov in 12.000 let star skelet ženske, imenovane Luzia, najstarejši tak primer, najden v Ameriki.

Stavba je tudi domovanje predmetov iz stoletij od prihoda Portugalcev na območje današnje Brazilije v 16. stoletju do razglasitve republike leta 1889, prav tako pa hranijo zajeten arhiv o zgodovini južnoameriških staroselcev.

M. K.