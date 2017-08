Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Vlada je napovedala povečanje zaposlenosti, nova vlaganja in bogastvo za državo. Foto: Reuters V Amazoniji poteka tudi nezakonito rudarjenje. Foto: Aljoša Masten Sorodne novice Brazilska vlada v rezervatu v Amazoniji dopustila rudarjenje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Brazilsko sodišče ustavilo vladne načrte o rudarjenju v Amazoniji

Vlada je obljubljala gospodarski razvoj in bogastvo

31. avgust 2017 ob 10:17

Brasilia - MMC RTV SLO

Potem ko je brazilska vlada sprejela odlok, s katerim je želela v velikem delu Amazonije dovoliti rudarjenje, je brazilsko sodišče odlok začasno blokiralo.

Območje, veliko 46.000 kvadratnih kilometrov oziroma več kot dve površini Slovenije, naj bi bilo bogato z zlatom, manganom, bakrom in drugimi kovinami. Medtem ko je ministrstvo za rudarstvo in energijo sporočilo, da je namen ukrepa pritegniti nova vlaganja in ustvariti bogastvo za državo ter povečati zaposlenost, seveda na načelih trajnosti, pa so okoljevarstveni aktivisti izrazili ogorčenje nad odločitvijo vlade.

Vlada je sicer spremenila prvotni odlok in prepovedala rudarjenje v nekaterih predelih rezervata Renca in na območjih, kjer živijo avtohtovni prebivalci.

Zvezno sodišče v glavnem mestu Brasilia pa je po poročanju BBC-ja sporočilo, da začasna ustavi "morebitna administrativna dejanja, ki bi temeljila na odloku". Tega je sicer podpisal predsednik države Michel Temer.

Nedotaknjen gozd in plemena domorodnih ljudstev

V omenjenem rezervatu v vzhodni Amazoniji živijo plemena domorodnih ljudstev, velik del pa je nedotaknjen gozd. Po vladnem načrtu bi se lahko rudarilo na 30 odstotkih območja.

Spomnimo, v Svetovnem skladu za naravo (WWF) v Braziliji so julija opozorili, da bi rudarjenje na tem območju povzročilo "demografsko eksplozijo, krčenje gozdov, uničenje vodnih virov, izgubo bioraznolikosti in ustvarjanje sporov zaradi zemlje".

