Norveška Breiviku ni kršila človekovih pravic

Obsojen na 21 let zapora z možnostjo podaljšanja

1. marec 2017 ob 13:15

Oslo - MMC RTV SLO/STA

Norveško prizivno sodišče je odločilo, da v zaporu niso kršili človekovih pravic desničarskega skrajneža Andersa Behringa Breivika, ki je leta 2011 umoril 77 ljudi.

Aprila lani je okrožno sodišče v Oslu zaradi Breivikove petletne osamitve v zaporu Norveško obsodilo kršitve 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Zdaj pa je prizivno sodišče razveljavilo to sodbo.

"Sodišče je ugotovilo, da Anders Behring Breivik ni in ni bil subjekt mučenja, nečloveške ali nepravilne obravnave," je v obrazložitvi sporočilo prizivno sodišče v Oslu.

Breivik ima televizijo, računalnik, knjige in časopise

Breivik ima sicer v zaporu tri celice, v katerih lahko igra video igrice in gleda televizijo - na dveh televizorjih. Ima tudi računalnik brez internetne povezave, orodje za telovadbo, knjige in časopise. Kljub temu udobju je sodišče v Oslu lani ocenilo, da država z njim ravna nečloveško in ponižujoče.

Mlade je ubil, ker so zagovarjali večkulturno družbo

Breivik je julija 2011 ustrelil 69 ljudi, večinoma najstnikov, ki so bili zbrani na kampu laburistične mladine na otočku Utoya, še pred tem pa je v bombnem napadu pred vladnim poslopjem v Oslu ubil osem ljudi. Kot je dejal, je žrtve ubil, ker so zagovarjale večkulturno družbo.

Leta 2012 so ga obsodili na 21 let zapora, ki ga bodo lahko podaljševali, dokler bo veljal za nevarnega. Kazen prestaja v zaporu Skien, približno 100 kilometrov jugozahodno od Osla.

A. V.