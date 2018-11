Brexit: Britanski parlament bo o ločitvenem sporazumu glasoval 11. decembra

Mayeva ni "popolnoma zadovoljna" z dogovorom

26. november 2018 ob 21:39

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britanska premierka Theresa May je sporočila, da bo britanski parlament o dogovoru o brexitu glasoval 11. decembra. Opozicija dogovoru nasprotuje.

Tiskovni predstavnik premierke je sporočil, da upajo, da bodo dogovor podprli v prvem krogu glasovanja – vendar je dogovor v parlamentu deležen ostrih kritik, tako opozicije kot nekaterih konservativcev.

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je dejal, da bi bila potrditev dogovora "dejanje nacionalnega samoškodovanja", in dodal, da parlament nima druge izbire, kot da dogovor zavrne.

Pri tem mnenju se mu je pridružilo več opozicijskih kabinetnih ministrov, poroča BBC. Vodja liberalnih demokratov sir Vince Cable se je pridružil pozivom laburistov in predstavnikov stranke Zelenih, naj vlada omogoči nov referendum o brexitu.

Mayeva je odvrnila, da je zdaj čas, da vlada izpelje odločitev britanskega ljudstva iz referenduma pred dvema letoma. Ključni datum za brexit je bil 23. junij 2016, ko so Britanci na referendumu odločali, ali izstopiti iz EU-ja ali ne. Slavili so podporniki brexita z 51,9 odstotka podpore. Za brexit so glasovali volivci v Angliji in Walesu, medtem ko so se proti izrekli volivci na Škotskem in Severni Irski.

Premierka je priznala, da sicer ni "popolnoma zadovoljna" z reševanjem vprašanja meje na Irskem v trenutnem dogovoru, ki na 585 straneh ureja tri prednostna ločitvena vprašanja – pravice državljanov, finančno poravnavo in mejo na irskem otoku – ter prehodno obdobje, ki naj bi trajalo do konca leta 2020, a ga bo mogoče podaljšati za največ dve leti.

Kabinet britanskih ministrov in države članice Evropske unije so že potrdile ločitveni sporazum, najtežji preizkus pa ga čaka prav v britanski vladi.

