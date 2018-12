Brexit: britanski poslanci vse bolj kritični do vlade in njenega dogovora

Vlada: Alternative praktično ni

5. december 2018 ob 10:06

London - MMC RTV SLO, STA

Poslanci v Veliki Britaniji vladi očitajo nespoštovanje parlamenta, ker mu ni v celoti predstavila pravnega mnenja o dogovoru z Evropsko unijo o brexitu.

Poslanci spodnjega doma so v Londonu razpravljali, ali ministri ne spoštujejo parlamenta, ker jim državni pravobranilec Geoffrey Cox v ni v celoti predstavili pravnega mnenja, ki ga je dal vladi o dogovoru o brexitu. Poslanci šestih opozicijskih strank so nato v ponedeljek vložili zahtevo za sprožitev postopka proti vladi zaradi nespoštovanja parlamenta, ki je novembra sprejel odločitev, da mora vlada poslancem "v celoti predložiti vsa pravna mnenja" o dogovoru.

Opozicija je v torkovi razpravi trdila, da je s tem vlada omejila informacije, ki jih je razkrila, in da so ministri namenoma ignorirali odločitev parlamenta. Predlog šestih opozicijskih strank so nato potrdili s 311 glasovi podpore proti 293. Izid glasovanja teden dni pred ključnim glasovanjem o dogovoru v parlamentu dokazuje šibkost vlade Therese May.

"Izpolniti voljo državljanov"

Predsednica spodnjega doma parlamenta Andrea Leadsom je po glasovanju zatrdila, da bo vlada zdaj objavila pravno mnenje v celoti. Poslanci so hkrati podprli tudi dopolnilo, ki jim bo omogočalo, da bodo lahko dopolnjevali prihodnje predloge o brexitu. To na primer pomeni, da lahko poslanci v primeru zavrnitve dogovora dopolnjujejo vse prihodnje predloge, ki bodo prišli v parlament.

Z nagovorom Therese May se je z nekajurno zamudo začela petdnevna razprava o dogovoru. Premierka je poslance spomnila, da morajo izpolniti voljo državljanov, ki so se leta 2016 odločili, da država zapusti Unijo: "Zagotoviti moramo brexit, ki spoštuje Britance in nas napoti v boljšo prihodnost zunaj EU-ja." Čeprav si nekateri želijo bližje odnose z Brusljem ali drug referendum, pa to po mnenju Mayeve ne bo poenotilo države: "Ta spor se vleče že predolgo, razjeda našo politiko, in razumeti moramo, da smo v življenju odvisni od kompromisov."

Ponovno je branila vidike dogovora, ki po njenih besedah hkrati ohranja dobre odnose s povezavo in Londonu omogoča sklepanje obširnih trgovinskih dogovorov. Za zdaj kaže, da več poslancev predlogu nasprotuje, kot pa ga podpira, a v vladi so optimistični, ker po njihovih besedah alternative praktično ni. Mayeva se sicer ne spoprijema le z nasprotovanjem opozicijskih poslancev, ampak tudi v vrstah lastnih konservativcev in severnoirskih unionistov (DUP), ki podpirajo njeno manjšinsko vlado.

Dogovor morata sicer na strani Unije potrditi še Evropski parlament in Svet EU-ja, vendar tu večjih presenečenj ni pričakovati, glede na to, da so voditelji članic dogovor konec novembra na vrhu v Bruslju že blagoslovili. Evropski poslanci naj bi dogovor potrdili kmalu v novem letu.

T. J.