Britanci besni na Američane zaradi odtekanja informacij o napadu

Aretirali še dva človeka

25. maj 2017 ob 07:45

Manchester - MMC RTV SLO

Britanskim preiskovalcem so jo znova zagodli ameriški mediji, ker so objavili fotografije zelo dodelane bombe, ki je v Manchestru ubila 22 ljudi. Na to bo Theresa May opozorila tudi Donalda Trumpa.

Britanska notranja ministrica Amber Rudd je že v sredo opozorila ameriške medije, ki so objavili podatke o napadu pred odobritvijo britanske policije. "Britanci so želeli nadzorovati tok informacij, da bi ohranili element presenečenja," je dejala Ruddova in poudarila, da se to ne sme ponoviti. Ameriški televizijski mreži CBS in NBC sta namreč pred britanskimi mediji poročali o identiteti glavnega osumljenca in objavili fotografije prizorišča napada v Manchester Areni, ki se je zgodil v ponedeljek zvečer po koncertu ameriške poppevke Ariane Grande.

Nato pa je še New York Times objavil fotografije, ki naj bi prikazovale ostanke dela bombe, tudi detonator, in krvave fotografije opustošenja po napadu. Britanski preiskovalci so besni, saj se bojijo, da bi te objave lahko otežile in zapletle nadaljnjo preiskavo. Opozarjajo tudi, da ne bi smelo priti do takšnega niza odtekanja informacij med dvema državama, ki imata vzpostavljeno dolgoletno sodelovanje na področju varnosti.

"Predrzno, napačno, nespoštljivo"

Vir iz britanske vlade je za Guardian dejal: "Fotografije, ki so jih ameriški mediji dobili od ameriškega obveščevalnega sistema, so močno prizadele žrtve in sorodnike žrtev napada pa tudi britansko javnost. Ameriške kolege smo na različnih ravneh opozorili, naj ne objavljajo zaupnih informacij. To je nesprejemljivo." Župan Manchestra Andy Burnham pa je tvitnil: "Ameriškemu veleposlaniku sem se pritožil zaradi odtekanja informacij, in zagotovil mi je, da se bo to nehalo. Ni se. Predrzno, napačno in nespoštljivo."

Čeprav je britanska vlada poudarila, da ne meni, da je za odtekanje informacij kriv sam ameriški predsednik Donald Trump, ga bo premierka Theresa May o nezadovoljstvu Britancev opozorila ob robu zasedanja držav članic Nata danes v Bruslju.

IS napovedal nove napade

Britanska policija je sicer v zvezi s terorističnim napadom v Manchestru, v katerem je umrlo 22 ljudi, aretirala še dva človeka, tako da je zdaj prijetih skupno osem ljudi v Veliki Britaniji, dva človeka pa tudi v Libiji.

Glavni osumljenec za napad je 22-letni Salman Abedi, ki se je libijskim staršem rodil v Manchestru. V eksploziji je umrl. V Libiji so aretirali tudi njegovega očeta in brata. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država, ki je prek svoje tiskovne agencije Amak sporočila, da je eden od njenih "kalifatovih vojakov nastavil bombo med množico". IS je ob tem napovedal nove napade. Iz ameriške obveščevalne službe so sporočili, da ne morejo potrditi povezave med IS-jem in napadom.

To je bil najhujši teroristični napad v Veliki Britaniji po napadu na londonsko podzemno železnico in avtobuse leta 2005, v katerem je umrlo 56 ljudi. Že več kot dve leti sicer na Otoku velja "resna grožnja terorističnega napada", kar pomeni, da je napad zelo verjeten.

A. P. J.