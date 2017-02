Britanci začeli preiskavo spolnih zlorab na silo preseljenih otrok

V britanske kolonije poslanih več kot 100.000 otrok

28. februar 2017 ob 18:02

London - MMC RTV SLO/STA

V Veliki Britaniji so začeli zaslišanja v javni preiskavi o spolnih zlorabah več tisoč otrok, ki so jih konec 19. stoletja začeli na silo preseljevati v nekdanje britanske kolonije.

S preiskavo želijo ugotoviti, ali so bili otroci zaščiteni pred spolnimi zlorabami in ali je britanska vlada vedela zanje.

Odvetnica Henrietta Hill, ki bo sodelovala v preiskavi, pravi, da bodo preučili dokaze, ali je britanska vlada vedela o obtožbah spolne zlorabe med otroki predvsem v Avstraliji in ali je vlada naredila dovolj za pomoč žrtvam.

Velika Britanija je v nekdanje kolonije od konca 19. stoletja poslala več kot 100.000 otrok. V preiskavi se bodo večinoma osredotočili na 4000 britanskih otrok v Avstraliji med letoma 1945 in 1967, ko je britanska vlada zaključevala program preseljevanja.

Vlada se je žrtvam programa leta 2010 opravičila, a ni nikoli omenila spolnih zlorab, je pojasnila Hillova.

Odvetnica sklada Child Migrants Trust Aswini Weereratne je ob tem povedala, da je opravičilo prišlo 23 let prepozno, saj je o spolnih zlorabah po obširni preiskavi v Avstraliji že leta 1987 spregovorila Margaret Humphreys, ki bo pričala pred preiskovalci.

Velika Britanija je med izvajanjem programa preseljevanja otrok številne otroke v upanju na boljše življenje poslala v nekdanje britanske kolonije, kot so Avstralija, Kanada in Nova Zelandija.

Ogromno otrok so preselili na silo in pod pretvezo ter brez vednosti staršev, naselili pa so jih v avstralske sirotišnice in druge ustanove. Številni otroci so bili v kolonijah žrtve spolnih zlorab, nasilja ali pa so jih izkoriščali za prisilno delo.

G. V.