Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Velika Britanija ima štiri jedrske podmornice. Foto: Reuters Dodaj v

Britanska mornarica zaradi kokaina razrešila jedrske podmorničarje

Preiskava še poteka

29. oktober 2017 ob 10:55

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britanska mornarica je po pozitivnem testiranju na kokain razrešila devet mornarjev, ki so delali na jedrski podmornici, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Posadka je bila s podmornice HMS Vigilant, ene od štirih z balističnimi izstrelki oboroženih podmornic britanske mornarice, ki delujejo v sklopu operativnega sistema Trident.



"Ne trpimo zlorabe mamil osebja. Tistim, ki ne bodo dosegali naših visokih standardov, grozi razrešitev," je povedal predstavnik kraljeve mornarice.

Kot je poročal Daily Mail, so mornarji padli na testu za mamila, ko je bila podmornica zasidrana v ZDA, kjer je prevzela jedrske konice in opravila vzdrževalna dela, mornarji pa so bili nastanjeni v hotelih na obali.



Predstavnik obrambnega ministrstva ni želel izdati natančne lokacije incidenta, je pa dejal, da ni dokazov, ki bi nakazovali, da je bil kdor koli od osebja pod vplivom mamil med opravljanjem dolžnosti.

Ministrstvo je ob tem potrdilo, da je bil poveljnik podpornice začasno suspendiran, preiskava pa še traja.

Trident je operativni sistem štirih podmornic razreda vanguard, oboroženih z balističnimi izstrelki UGM-133A trident II (tudi trident D-5), ki lahko ponesejo termonuklearne bojne glave proti več neodvisno ciljanim tarčam. Vsaka od štirih podmornic s 135-glavo posadko lahko nese osem delujočih raket in 40 jedrskih konic. Velika Britanija ima vse od leta 1969 ves čas na patrulji najmanj eno jedrsko podpornico.

K. S.