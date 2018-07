Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Britanska policija brani sporno prakso. Foto: EPA Otroške vohune najpogosteje izkoriščajo pri trgovini z mamili. Foto: EPA Dodaj v

Britanska policija brani izkoriščanje otrok za vohune

Parlamentarni odbor opozarja

20. julij 2018 ob 19:53

London - MMC RTV SLO

Downing Street brani uporabo otroških vohunov britanske policije in obveščevalnih agencij v protiterorističnih in protikriminalnih operacijah, češ da se to dogaja zelo redko, pa še to le takrat, ko menijo, da je nujno potrebno.

Izjave iz urada premierke Therese May prihajajo, potem ko je britanski parlamentarni odbor razkril to sporno prakso in sprožil alarm, ker vlada namerava dati organom pregona še več svobode pri vključevanju otrok.

Nekateri izmed otroških vohunov so mlajši od 16 let, navaja Guardian.

"Mladoletni tajni obveščevalni viri se uporabljajo zelo redko, pa še to le takrat, ko je to nujno potrebno in primerno – denimo, da bi preprečili nasilje tolp in prekupčevanje z mamili. Uporabo mladoletnih virov nadzira zelo strog pravni okvir," je sporočila tiskovna predstavnica Mayeve.

"Skrbi nas, da omogočanje mladim osebam, da se za daljša časovna obdobja udeležujejo tajnih dejavnosti, povezanih z resnim kriminalom, lahko poveča tveganje za njihovo fizično in psihično dobrobit," so sporočili iz parlamentarnega odbora. Kot so zapisali v svojem poročilu, britanska vlada otrok ne uporablja le kot policijske vire informacij, ampak jim tudi dodeljujejo naloge v imenu obveščevalnih agencij.

Začaran krog

Odbor moti tudi, da bi po novih predlogih vlada lahko podaljšala enomesečno obdobje pridobivanja informacij na štiri mesece, kar naj bi otrokom naprtilo dodaten pritisk.

Ben Wallace iz notranjega ministrstva, ki komunicira z odborom glede sprememb, meni, da mladoletni vohuni lahko predstavljajo "edinstven dostop do informacij", še posebej v primeru tolp. "Denimo, zbiranje podatkov o tolpah je lahko težka naloga, če ne bi prodrli v njihov krog prek mladoletnih vohunov. Poleg tega, da nam lahko zagotovijo podatke o določeni tolpi, lahko mladoletni vohuni dajo preiskovalcem širši vpogled v komunikacijo mladih znotraj tolp," je zapisal Wallace.

Neil Woods, nekdanji policist pod krinko, ki je preiskoval mamilarske tolpe po Veliki Britaniji, je za Guradian povedal, da ve za to, da so otroke v preteklosti že uporabljali kot vohune, a da gre za redek pojav. "Zveni mi kot infiltracija," je povedal. "V bistvu gre za mulca, ki ga prvič ulovijo pri dejanju, namesto, da bi ga rešili, pa ga pošljejo nazaj noter."

Ob tem je Woods še opozoril, da bo avtoriziranje tovrstnih dejavnosti povečalo tveganja, ki pretijo vsem otrokom, vpletenim v trgovino z mamili, ki jih imajo vodje tolp že zdaj za pogrešljive.

