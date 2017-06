Britanska policija nadaljuje racije

Znova je stekel promet čez Londonski most

5. junij 2017 ob 08:34

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Britanska policija je v okviru preiskave sobotnega napada v Londonu davi pridržala več ljudi v vzhodnem delu prestolnice. V kratkem bodo razkrili tudi identiteto treh napadalcev.

V zgodnjih ponedeljkovih urah so policisti izvedli ločeni raciji v Newhamu in Barkingu in pridržali več ljudi, na obseh naslovih pa opravljajo tudi hišni preiskavi. Že v nedeljo je policija prijela 12 ljudi v Barkingu na vzhodu Londona, sedem žensk, starih med 19 in 60 let, ter pet moških, starih med 27 in 55 let. Kot navaja BBC, naj bi jih prijeli v stanovanju, kjer naj bi živel eden od napadalcev. Po napadu je policija priprla Med priprtimi je bil tudi nek 55-letni moški, ki so ga kasneje že izpustili na prostost.

V sobotnem napadu je bilo ubitih sedem ljudi, 48 je bilo ranjenih, med njimi jih je 21 še vedno v kritičnem stanju. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država. Po poročanju BBC-ja je policija sporočila, da bo takoj, ko bodo to omogočale okoliščine preiskave, objavila identiteto treh napadalcev, ki so izvedli sobotni napad.

Med smrtnimi žrtvami so med drugim avstralski, kanadski in francoski državljan, med ranjenimi pa je sedem francoskih državljanov, več nemških in avstralskih državljanov ter španski državljan.

Na seji se bo danes znova sešel vladni krizni odbor, t.i. Cobra, kjer bodo razpravljali o nadaljnjih ukrepih pred četrtkovimi parlamentarnimi volitvami.

Zjutraj so ponovno odprli železniško postajo in postajo podzemne železnice pri Londonskem mostu, čez katerega je znova stekel promet, odprli pa so tudi bližnje ulice.

K. T.