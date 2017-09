Britanska policija po napadu v Londonu išče napadalca. Še brez aretacij.

IS prevzel odgovornost, a policija je skeptična

16. september 2017 ob 08:47

London - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je na podzemni železnici v Londonu v petek eksplodirala bomba, ki je poškodovala 29 ljudi, policija intenzivno išče napadalca. Doslej niso izvedli še nobene aretacije.

Kljub temu po besedah vodje protiteroristične policije Marka Rowleyja preiskava dobro napreduje. "Iščemo osumljence," je Rowley dejal novinarjem. Kot je dodal, morajo ohraniti odprtih več možnosti glede napadalca in njegovih oziroma njenih morebitnih pomagačev. Več sto policistov med drugim pregleduje posnetke nadzornih kamer, poroča BBC.

Bomba je v vagonu podzemne železnice na postaji Parsons Green eksplodirala v času jutranje prometne konice, a kot kaže, ni delovala, kot je bilo zamišljeno. Potniki v bližini so tako dobili opekline, sicer pa bi bilo po poročanju BBC-ja veliko mrtvih in pohabljenih. Več ljudi je bilo poškodovanih med paničnim begom, ki ga je povzročila eksplozija.

IS prevzel odgovornosti, a to je "rutinsko"

Gre za peti teroristični napad v Veliki Britaniji letos, odgovornost za zadnjega pa je že prevzela samooklicana Islamska država (IS). Kot je glede tega dejal Rowley, IS sicer "rutinsko" prevzema odgovornost za napade, "ne glede na to, ali je imela kakršenkoli prehodni stik z vpletenimi posamezniki".

Zaradi napada je vlada v petek zvečer stopnjo teroristične ogroženosti povišala na peto oziroma najvišjo. Med drugim bodo varovanje najpomembnejših prizorišč prevzeli vojaki, tudi zato da bi sprostili policijske enote za njihovo razporeditev na drugih krajih.

Peta stopnja ogroženosti pomeni, da varnostne službe verjamejo, da se pripravlja nov teroristični napad; nazadnje je bila na Otoku razglašena po majskem napadu na koncertu v Manchestru.

B. V.