Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Britanska organizacija College of Policing od leta 2012 usposablja varnostne sile na Bližnjem vzhodu, pri čemer je zaslužila 3,75 milijona evrov. Foto: Reuters Britanska policija je usposabljala tudi policiste v Indoneziji, kjer prav tako izvajajo smrtne kazni. Foto: Reuters Sorodne novice Mayeva v boj proti islamskemu ekstremizmu, Britanski muslimanski svet jo podpira Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Britanska policija zaslužila milijone z usposabljanjem kolegov na Bližnjem vzhodu

Savdska Arabija plačala 1,3 milijona evrov

16. september 2017 ob 19:31

London - MMC RTV SLO

Britanska vlada se spopada z obtožbami, da je organizacija notranjega ministrstva zaradi usposabljanja policistov v deželah, kjer izvajajo smrtno kazen, postavila zaslužek pred človekove pravice.

Organizacija policistov Anglije in Walesa, College of Policing, je z izvajanjem "mednarodnih vodstvenih in strateških usposabljanj" na Bližnjem vzhodu zaslužila več kot 3,75 milijona evrov (3,3 milijona funtov), poroča Guardian.

Organizacijo je leta 2012, ko je mesto premierke zasedla Theresa May, ustanovilo britansko notranje ministrstvo. College of Policing je odtlej sodeloval pri usposabljanju policije v 23 državah po svetu, med njimi tudi v Savdski Arabiji.

Vlada Velike Britanije odločno nasprotuje smrtni kazni, vendar je kar 89 odstotkov zaslužka College of Policing prišlo iz dežel, kjer izvajajo smrtno kazen, razkriva Guardian.

Savdska Arabija največja stranka

Z britanskim usposabljanjem so si najintenzivneje pomagali v Savdski Arabiji, kjer je notranje ministrstvo za skupno 815 dni usposabljanja plačalo 1,36 milijona evrov, v enakem obdobju pa je isto ministrstvo po podatkih organizacije Reprieve (angleško za pomilostitev), ki se zavzema za ukinitev smrtne kazni, naročilo 641 usmrtitev zapornikov.

Vlade Bahrajna, Združenih arabskih emiratov, Omana in Kuvajta so za usluge plačale 1,48 milijona evrov, še okoli 900.000 evrov pa je plačalo preostalih 18 držav, med katerimi Indonezija, Singapur in Bocvana izvajajo smrtne kazni.

Oblasti: Usposabljanja za izboljšanje pravic

Notranje ministrstvo medtem odgovarja, da so britanska usposabljanja usmerjena v izboljšanje človekovih pravic, čeprav je število usmrčenih zapornikov v Savdski Arabiji z 79 v letu 2012 naraslo na 154 v letu 2016.

"Ministri menijo, da bodo usposabljanja izboljšala delovanje v Zalivu, vendar so medtem organi, ki so jih usposabljali Britanci, povečali mučenje in število smrtnih kazni nad protestniki," meni direktorica organizacije Reprieve Maya Foa. Organizacija Reprieve zdaj zahteva, da poslanci sprožijo preiskavo proti "skrivnostnemu" delovanju Collegea.

College: Delujemo skladno s človekovimi pravicami

Tiskovni predstavnik organizacije College of Policing odgovarja, da pri mednarodnem delovanju upoštevajo vsa navodila mednarodnega odbora za policijo (IPAB), ki je sestavljen iz predstavnikov policije ter zunanjega, obrambnega in notranjega ministrstva, pa tudi iz predstavnikov odbora za mednarodni razvoj.

"College vse podrobnosti o državah, kjer izvaja usposabljanja, objavlja na svoji spletni strani, tudi glede količine prejetega denarja. Spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva je vključeno v naše programe," še po poročanju Guardiana zagotavlja tiskovni predstavnik.

J. R.