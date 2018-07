Britanske oblasti potrdile novo zastrupitev z novičokom

Par našli nezavesten na njunem domu

4. julij 2018 ob 18:49,

zadnji poseg: 4. julij 2018 ob 23:43

Amesbury - MMC RTV SLO, Reuters

Vodja britanske protiteroristične enote Neil Basu je potrdil, da sta bila moški in ženska iz Amesburyja, ki sta v kritičnem stanju, izpostavljena novičoku, enako kot sta bila marca letos Sergej Skripal in njegova hči Julija.

Britanska državljana, stara med 30 in 40 let, po navedbah BBC-ja gre za Charlieja Rowleyja in Dawn Sturgess, so v soboto našli nezavestna na njunem domu v Amesburyju blizu Salisburyja. Pozno zvečer je Basu, vodja britanske protiteroristične enote, ki vodi preiskavo, potrdil, da sta bila moški in ženska izpostavljena novičoku. Istemu strupu sta bila pred meseci izpostavljena tudi Sergej Skripal in njegova hči Julija. Po besedah Basuja zdaj preiskujejo, ali sta primera povezana, ob tem pa je dodal, da dozdajšnja preiskava ozadja para ne kaže, da bi bil ta namerna tarča napada. Za zdaj tudi še ni jasno, na kakšen način sta bila izpostavljena smrtonosni substanci. Ob tem je zatrdil, da ni splošne nevarnosti za javnost.

O dogajanju bo na izredni seji v četrtek pod vodstvom notranjega ministra Sajida Javida razpravljal tudi britanski vladni odbor za izredne razmere Cobra, ki primer obravnava "z največjo resnostjo".

Amesbury leži le 10 kilometrov od Salisburyja, kjer sta bila marca zastrupljena Skripalova.

Oba Rusa sta sicer po zastrupitvi povsem okrevala, primer pa je sprožil huda trenja na mednarodnem političnem prizorišču, saj so Britanci za zastrupitev nemudoma obtožili Ruse in proti Moskvi uvedli sankcije, Moskva pa jim je odgovorila z izgonom britanskih diplomatov.

K. S., K. T.