Britanski finančni minister: Če bo treba, bomo spremenili ekonomski model

Mayjeva bo v torek predstavila podrobnosti pogajalskih izhodišč

15. januar 2017 ob 16:35

London - MMC RTV SLO/Reuters

Če bo po brexitu ostala izven enotnega trga, utegne biti Velika Britanija prisiljena v spremembo svojega ekonomskega modela, je v intervjuju za nemški časnik dejal britanski finančni minister Philip Hammond.

Ob tem je dejal, da britanska vlada ne bo čakala križem rok, temveč bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bo Velika Britanija ostala konkurenčna.

Hammond je v intervjuju za nemški Welt am Sonntag dejal, da je zelo optimističen glede sklenitve recipročnega dogovora z Brusljem o dostopu do evropskega trga in izrazil upanje, da bo Velika Britanija ostala v ospredju evropskega ekonomskega in socialnega razvoja. "Toda če bomo prisiljeni v drugačno smer, potem bomo morali postati drugačni," je po poročanju BBC-ja dejal eden ključnih mož britanske vlade. "Če ne bomo imeli dostopa do evropskega enotnega trga, če bomo ostali zunaj, torej če Velika Britanija ne bo sklenila dogovora o dostopu do trga, potem bi lahko vsaj kratkoročno utrpeli veliko gospodarsko škodo." Kot je pojasnil, bi bili v tem primeru prisiljeni v spremembo gospodarskega modela, da bi bili znova konkurenčni.

Na njegove besede se je že odzval vodja laburistov Jeremy Corbyn, ki je dejal, da Hammondove besede zvenijo "kot recept za neke vrsto trgovinsko vojno z Evropo". "Zdi se, da je izrekel neke vrste grožnjo EU-ju, rekoč "če nam ne date točno tistega, kar želimo, bomo postali nekakšna nenavadna entiteta na robu EUvrope, kjer bo stopnja korporativne obdavčitve zelo nizka, in katere namen bo spodkopavati učinkovitost industrije po Evropi."

V torek težko pričakovani nagovor Mayjeve

Britanska vlada od referenduma, na katerem so volivci izglasovali izstop države iz Evropske unije, še ni podala natančnega poteka procesa izstopa. Več naj bi bilo znano v torek, ko naj bi premierka Theresa May razkrila podrobnosti vladne strategije o izvajanju brexita v praksi. Po nekaterih navedbah naj bi nakazala, da se bo Velika Britanija umaknila iz enotnega trga in carinske unije, kar na Downing Streetu zaenkrat označujejo kot špekulacije.

Pričakovati je, da bo Evropska unija v zameno za dostop do enotnega trga zahtevala ohranitev načela prostega gibanja za državljane EU-ja, kar pa je v nasprotju s prepričanji številnih Britancev, ki so glasovali za brexit. Zanj so namreč glasovali ravno zaradi nasprotovanja prostemu gibanju in od vlade pričakujejo omejitev priseljevanja.

Danes so iz premierkinega urada sporočili, da bo Mayjeva torkov nagovor pred tujimi diplomati in člani svoje ekipe za izvedbo brexita izkoristila za poziv k strnitvi mnenj in k večji enotnosti glede prihodnosti države, ki naj bi bila bolj odprta do sveta. Kot poroča Reuters, bo London formalni postopek pogajanj o pogojih izstopa iz EU-ja začel do konca marca, a zaenkrat, kot rečeno, v javnost ni pricurljalo veliko podatkov o podrobnostih pogojev, kar povzroča negotovost pri investitorjih, poslovnežih in politikih.

K. T.