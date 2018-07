Britanski odbor: "V humanitarnem sektorju je endemija spolnih zlorab in izkoriščanja "

Organizacije so pogosto svoj ugled postavile pred žrtve

31. julij 2018 ob 18:08

London - MMC RTV SLO, Reuters

Spolno zlorabljanje ranljivih žensk in deklet, ki ga izvajajo humanitarni delavci, je endemično in se dogaja že leta, pri čemer se storilci nekaznovano brez težav premikajo znotraj sektorja, ne da bi kdo razkril njihova dejanja, razkriva poročilo britanskega parlamentarnega odbora za mednarodni razvoj.

Mednarodne humanitarne organizacije se z vprašanjem zlorab njihovih delavcev ne spopadajo učinkovito, pogosto jih bolj skrbi lasten ugled kot dobro žrtev, je med drugim zapisano v poročilu parlamentarnega odbora spodnjega britanskega doma, ki nadzoruje delo vladnega oddelka za mednarodni razvoj in drugih sorodnih javnih organov. Potem ko je sledil niz razkritij o spolnem nadlegovanju in zlorab v več humanitarnih organizacijah, med njimi v Oxfamu in Save the Children, je februarja odbor odredil preiskavo razmer v humanitarnem sektorju, zdaj pa objavil izsledke.

"Dogajajo se spolno izkoriščanje in zlorabe v organizacijah, državah in institucijah. To je endemično in tako je že dolgo," je zapisano v poročilu. Kot je predsednik odbora Stephen Twigg dejal za CNN, "so bile humanitarne organizacije najmanj zadnjih 16 letih neuspešne pri spopadanju s spolnim izkoriščanjem in zlorabami, pogosto pa so svoj ugled postavile pred dobro žensk, otrok in drugih žrtev spolnega izkoriščanja in zlorab".

Humanitarni sektor se je znašel pod ostrim drobnogledom, ko je bilo razkrito, da je v humanitarni operaciji na Haitiju po potresu leta 2010 Oxfamovo osebje najemalo prostitutke. V javnost so pozneje prišla tudi poročila o Sirkah, ki so jih humanitarni delavci spolno izkoriščali v zameno za pomoč, in poročila o nadlegovanju žensk v več humanitarnih organizacijah.

Sodu izbilo dno dogajanje na Haitiju

Kot je pozneje razkril časopis The Times, je Oxfam prikrival nepravilnosti več delavcev na Haitiju leta 2010, vključno z vodjo haitijske odprave Rolandom van Hauwermeirnom. Ta naj bi ženskam plačeval za spolne odnose v vili, ki jo je zanj med haitijsko misijo najel Oxfam. Leta 2011 je potem odstopil. Glede na poročilo časopisa naj bi humanitarni delavci spolno zlorabili tudi otroke, saj je na otoku vladala "kultura nekaznovanosti". Kot smo poročali, je Oxfam po poročanjih o spolnih prestopkih leta 2011 izvedel notranjo raziskavo, po kateri je odpustil štiri ljudi, trem pa dovolil dati odpoved.

Močno je odmevala tudi afera nekdanjega prvega moža organizacije Save the Children Justina Forsytha, ki so ga obtožili nadlegovanja podrejenih med letoma 2011 in 2015. Forsyth je odšel iz organizacije in leta 2016 zasedel položaj namestnika izvršnega direktorja Unicefa, februarja letos pa je dal odpoved. Z afero spolnega izkoriščanja se je spopadel tudi Rdeči križ, ki je februarja objavil, da je zaradi plačevanja za spolne storitve odpustil, oz. nekateri so dali odpoved, 21 zaposlenih.

"Treba se je spopasti z obsojanja vredno nesposobnostjo mednarodnega humanitarnega sektorja, da bi se učinkovito spoprijel z vprašanjem zlorab, pri čemer so bile žrtve na milost in nemilost prepuščene tistim, ki so svojo moč izkoristili za zlorabo drugih," je še dejal predsednik odbora Twigg. "Čeprav se zdi, da je to nemogoče narediti, je treba poiskati rešitev. S to grozo se je treba spopasti," je dejal v izjavi.

Raziskava, ki jo je Thomson Reuters izvedel februarja, je razkrila, da je lani zaradi neprimernega spolnega vedenja službo izgubilo več kot 120 sodelavcev v 20 vodilnih humanitarnih organizacijah. "Vem, da nam ni uspelo zaščititi ranljivih žensk na Haitiju, o tem bi morali prej poročati, zelo nam je žal," je dejala Caroline Thomson, ki predseduje Oxfamovemu nadzornemu odboru. Kot je dejala, zadnjih sedem let nenehno izboljšujejo svoje delovanje, hkrati pa priznala, da je pred njimi še veliko dela.

Močna razširjena "kultura zanikanja"

Kot je še zapisano v poročilu IDC-ja, je v sektorju humanitarne pomoči razširjena "kultura zanikanja", ki je še dodatno kaznovala žrtve, ki so spregovorile o zlorabah, medtem ko je tistim, ki so te zlorabe zakrivili, dopustila, da za svoja dejanja niso odgovarjali. V poročilu so člani odbora pozvali, da je potreben svetovni register humanitarnih delavcev, treba pa je tudi okrepiti mehanizme za "žvižgače". Večja javna pozornost vprašanju zlorab humanitarnih delavcev je privedla do povečanja števila žrtev, ki so si upale spregovoriti, kar pozdravljajo.

Britanska ministrica za razvojno pomoč Penny Mordaunt je dejala, da so se razmere v sektorju od izbruha afere Oxfam občutno izboljšale. "Še vedno je treba veliko narediti, toda od februarja do danes se je sektor popolnoma transformiral." Oktobra bo ministrica v Londonu gostila vrh, na katerem bo z vodilnimi donatorji, humanitarnimi organizacijami in drugimi vpletenimi razpravljala o ukrepih, s katerimi bodo preprečili spolno izkoriščanje.

