Britanski osumljenec za umor na Pagu v preiskovalnem priporu

25-letnik osumljen umora in poskusa umora

29. junij 2018 ob 20:14

Zadar - MMC RTV SLO, STA

Zadrsko sodišče je odredilo preiskovalni pripor za 25-letnega Britanca Douglasa Cana, ki je osumljen umora 26-letnega rojaka Uga Wilsona pred nočnim klubom na plaži Zrće v bližini Novalje na Pagu.

Cane je obtožen tudi poskusa umora še enega britanskega državljana, 26-letnega Londončana, ki je na zdravljenju v zadrski bolnišnici. Med spopadom naj bi laže ranil še enega britanskega državljana.

Osumljenca so prijeli v četrtek pri pregledu osebnih dokumentov na splitskem letališču Resnik, ko je skušal zapustiti Hrvaško. Cane si je po poročanju britanskih medijev pobril glavo, a so ga policisti prepoznali na podlagi posnetkov nadzornih kamer, ki so razporejene ob plaži Zrće.

Hrvaška policija ni našli noža, s katerim naj bi Cane do smrti zabodel Wilsona in huje ranil njegovega prijatelja. Cane bo v priporu en mesec oziroma do konca kriminalistične preiskave in obdukcije, s katerima bodo poskušali pojasniti okoliščine umora.

Hrvaški mediji so sicer poročali, da je bil umorjeni Wilson v Veliki Britaniji obsojen na 27 mesecev zapora zaradi ropov trgovin s tehničnimi napravami v letih 2012 in 2013.

Spopad med preprodajalci drog?

Župan Novalje Anto Dabo je medtem izrazil mnenje, da je šlo za spopad med tolpami, ki vsako leto prihajajo na Pag, ne zato da bi se zabavali na festivalu, temveč da bi služili s prodajo mamil. Policija teh navedb do konca preiskave ne želi komentirati. Poudaril je, da kljub vsem varnostnim ukrepom umora niso mogli preprečiti. Zatrdil je, da je Novalja sicer varno turistično mesto.

Bo festival Hideout odpovedan?

Kot je še poročal hrvaški radio, je Dabo povedal, da po tragičnem dogodku razmišljajo o odpovedi festivala Hideout za naslednje leto, ne glede na prihodke od obiskovalcev. Teh je bilo letos okoli 20.000, največ Britancev.

J. R.