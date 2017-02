Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 16 glasov Ocenite to novico! Za zakon je glasovalo 498 poslancev, proti pa 114. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Britanski poslanci prepričljivo podprli brexit

Pogajanja se lahko začnejo

1. februar 2017 ob 20:56

London - MMC RTV SLO/STA

Britanski poslanci so v prvem branju potrdili predlog zakona, ki bo premierki Theresi May omogočil začetek postopka za izstop Velike Britanije iz Evropske unije. Zakon je podprlo 498 članov poslanske zbornice, 114 jih je bilo proti.

Predlog so podprli poslanci vladajočih konservativcev in večina opozicijskih laburistov, proti pa so glasovali poslanci Škotske nacionalne stranke in vodstvo liberalnih demokratov. Drugo in zadnje glasovanje v poslanski zbornici bo prihodnji teden. Nato bo o zakonu odločala še lordska zbornica.

Predlog zakona, ki ima le dva člena, poziva parlament, naj da Mayevi pooblastilo, da po 50. členu Lizbonske pogodbe objavi namero o izstopu Velike Britanije iz EU-ja.

Vlada želela parlament obiti

Vlada je morala parlamentu predložiti zakon o brexitu, ker je vrhovno sodišče ta teden odločilo, da morajo začetek izstopa Velike Britanije iz Unije odobriti poslanci. Vlada je sicer sprva želela parlament obiti, češ da ima sama pristojnost za sprožitev 50. člena Lizbonske pogodbe oz. procesa brexita.

Mayeva je pod pritiskom, da zakonski predlog, ki ima zgolj 143 besed, hitro spravi skozi parlament, saj je voditeljem EU-ja obljubila, da bo 50. člen Lizbonske pogodbe sprožila do konca marca.

Britanska vlada bo v četrtek objavila belo knjigo o brexitu, v kateri bo razkrila strategijo vlade za izstop iz EU-ja.

