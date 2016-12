Bruselj: Pred turškim centrom sumljiva naprava

V četrti Schaerbeek živi veliko Turkov

23. december 2016 ob 19:50

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Pred centrom turške skupnosti v Bruslju so našli sumljiv paket, ki bi lahko vseboval eksploziv.

Domnevno eksplozivno napravo, ki naj bi vsebovala plinsko jeklenko in vžigalni sistem, je policija onesposobila.

Na kraj v bruseljski četrti Schaerbeek, kjer so napravo našli, je prispela enota belgijske vojske za razminiranje, je povedal tiskovni predstavnik tožilstva Denis Goeman. Dodal je, da ni več nevarnosti za ljudi.

Šlo je za potencialno eksplozivno napravo

Popoldan so forenziki analizirali vsebino naprave. "Vse, kar lahko za zdaj povemo, je, da je šlo za morebitno eksplozivno napravo," je poudaril Goeman. "Ne vem, ali je bil poleg tudi detonator in ali je bila pripravljena za eksplozijo ali ne," je še povedal.

Po poročanju belgijskega časnika La Derniere Heure je bila naprava sestavljena iz "plinske jeklenke in vžigalnega sistema". Našli naj bi jo v plastični vrečki pred stavbo turške skupnosti v četrti Schaerbeek, kjer živi veliko Turkov.

Turško-kurdska nasprotja se selijo "v tujino"

Politične napetosti, ki delijo Turčijo, pogosto izbruhnejo tudi v evropskih državah z veliko turško skupnostjo, kot sta Belgija in Nemčija. Tako so privrženci turških oblasti skušali preprečiti pohod v podporo Kurdom, ki je potekal v Bruslju, udeleženci pa so prečkali tudi Schaerbeek.

A. V.