Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Včerajšnja novica je šokirala mnoge. Foto: Reuters Sorodne novice Nemška avtomobilska industrija financirala testiranja učinkov izpustov na ljudeh in opicah Dodaj v

Bruselj šokiran zaradi poskusov nemške avtoindustrije na ljudeh in živalih

Upajo, da bo Berlin zadevo preiskal

30. januar 2018 ob 16:46

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je šokirana nad včerajšnjo novico, da je nemška avtomobilska industrija financirala poskuse na ljudeh in živalih.

"Novica nas je šokirala, kot je vsakogar," je dejal glavni govorec Evropske komisije Margaritis Schinas. Komisija je bila po njegovih besedah obveščena, da bo nemška vlada zadevo preiskala, in upa, da bo to storila, saj takšni primeri zahtevajo nujno ukrepanje državnih oblasti.

Nemška avtomobilska industrija se je v ponedeljek znašla pod novim valom kritik. Mediji so namreč razkrili, da so Volkswagen, Daimler in BMW financirali raziskovalno skupino, ki je na ljudeh in živalih preverjala posledice vdihavanja dušikovega monoksida.

Po navedbah časnikov Süddeutsche Zeitung in Stuttgarter Zeitung je evropska raziskovalna skupina za okolje in zdravje v prometnem sektorju, ki danes ne deluje več, leta 2012 v Aachnu merila učinke vdihavanja dušikovega monoksida na 25 ljudeh.

Minuli teden je New York Times poročal, da je ista organizacija leta 2014 v ZDA izvajala poskuse na opicah. Deset naj bi jih zaklenili v komoro, v katero so dovajali dušikov monoksid, opice pa so ga med gledanjem risank vdihavale.

K. S.