Bruselj zavrača italijanski proračun in predlaga postopek proti Italiji

Salvini: "Italijanski načrti so upravičeni"

21. november 2018 ob 14:52

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Evropska komisija je zaradi neskladnosti s pravili evroobmočja zavrnila italijanski proračunski načrt za leto 2019 in se zavzela za sprožitev kazenskega postopka zaradi čezmernega javnega dolga.

"Vpliv predlaganega proračuna na gospodarstvo bo po našem mnenju negativen. Ne vsebuje pomembnih ukrepov za povečanje potencialne rasti, prej nasprotno," je dejal podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis in opozoril, da bi predlagani proračun lahko Italijo pahnil v nestabilnost. Dombrovskis je dodal, da je Bruselj pripravljen na dialog z Rimom.

Italijanski namestnik premierja Matteo Salvini je po zavrnitvi proračuna dejal, da so vladni cilji upravičeni in da se bo o njih "znova pogovarjal čez leto dni". Sankcije EU-ja proti Italiji bi bile po njegovem mnenju "nespoštljive" do Italijanov.

Evropska komisija je oktobra zavrnila načrt proračuna, v katerem je Italija predvidela dvig proračunskega primanjkljaja na 2,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar je dvakrat več od letošnjega. Italija je v novi različici izvedla le lepotne popravke. Komisija je zdaj pričakovano potrdila obstoj resnih neskladnosti z evropskimi priporočili.

Italijanski javni dolg previsok

Obenem je na podlagi vnovične preučitve uresničevanja zmanjševanja javnega dolga ocenila, da je utemeljen postopek proti Italiji zaradi nespoštovanja pravil. Javni dolg Italije je lani znašal 131,2 odstotka BDP-ja, kar je po bruseljskih izračunih 37.000 evrov na prebivalca. Evropska proračunska pravila, opredeljena v paktu za stabilnost in rast, določajo, da dolg ne sme preseči 60 odstotkov BDP-ja.

Komisija doslej postopka proti Italiji kljub previsokemu dolgu ni sprožila, ker javnofinančni primanjkljaj – ta je omejen pri treh odstotkih BDP-ja – ni bil previsok in ker je bila pretežno skladna s strukturnimi cilji v preventivni fazi procesa spremljanja javnih financ članic.

Po načrtih nove vlade ni več tako, zato Evropska komisija ocenjuje, da je sprožitev postopka proti Italiji utemeljena. Disciplinski ukrep EU-ja v skrajnem primeru predvideva kazen v znesku 0,2 odstotka BDP-ja.

J. R.