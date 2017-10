Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vsaka vetrnica na Pagu je težka okoli 35 ton in lahko z elektriko oskrbuje do 600 gospodinjstev. Foto: EPA Sorodne novice V novih prostorskih dokumentih občine Divača ni lokacij za vetrnice Na Kozini nočejo vetrne elektrarne Dodaj v

Burja na Pagu zrušila 50 metrov visoko vetrnico

Škode je za 600.000 evrov

8. oktober 2017 ob 11:51

Pag - MMC RTV SLO, STA

Viharna burja je v petek zvečer na Pagu zrušila vetrnico, težko 35 ton in visoko 50 metrov. V nesreči ni bil nihče poškodovan. To je prvi taki primer na Hrvaškem.

Močen veter je najprej odtrgal eno od treh lopatic na vetrnici, nato pa se je zrušila celotna konstrukcija vetrnice, ki je bila postavljena na severni strani mesta Pag, je za hrvaško javno televizijo povedal Tonći Panza, direktor Vetroelektrarne Pag.

Vsaka od lopatic na vetrnici je dolga 25 metrov, burja pa je zlomljeno lopatico odnesla okoli sto metrov stran. Drugi dve lopatici sta povzročili vibracije na konstrukciji vetrnice, ki se je zrušila, je še povedal Panza. Kot je dodal, še preučujejo, zakaj se je lopatica poškodovala, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Panza je pojasnil, da je to prvi primer porušenja vetrnice, odkar imajo na Hrvaškem vetrne elektrarne. Zagotovil je, da so poškodovano vetrnico že odklopili iz omrežja in izvedli vse potrebne zaščitne ukrepe. Ob porušeni vetrnici jih je še šest, ki pa niso bile poškodovane in delujejo normalno, je povedal.

Vsaka vetrnica je težka okoli 35 ton in lahko z elektriko oskrbuje do 600 gospodinjstev. Škoda naj bi znašala okoli 600.000 evrov.

