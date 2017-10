Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Tako Bush kot Obama sta zaobšla nepisano pravilo, ki nekdanjim ameriškim predsednikom nalaga, naj ne kritizirajo svojih naslednikov. Foto: Reuters Obama je med drugim začel pisati avtobiografijo. Foto: Reuters Dodaj v

Bush in Obama brez omembe Trumpa ostro kritizirala njegovo politiko

"Živimo v 21. stoletju, ne v 19. Zbudite se!"

20. oktober 2017 ob 09:01

Newark/New York - MMC RTV SLO

Nekdanja ameriška predsednika George W. Bush in Barack Obama sta na ločenih dogodkih kritizirala trenutno politično klimo v državi. Čeprav nihče ni omenil Donalda Trumpa, je vsem jasno, da sta s prstom nedvoumno pokazala nanj.

Obama od odhoda iz svoje pisarne 20. januarja v skladu s tradicijo ni bil dejaven v politični sferi, Trump pa je medtem brisal ključne elemente politike njegove administracije. S Trumpom se od januarja še ni srečal, javno je komentiral le tri pomembne teme - Trumpovo prizadevanje za odpravo zdravstvene reforme, sporna prepoved vstopa muslimanov v ZDA in odločitev o umiku ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma.

Po večmesečnem zatišju se je Obama v četrtek udeležil shoda v New Jerseyju v podporo demokratsku kandidatu za položaj guvernerja. Dejal je, da bi morali Američani "svetu poslati sporočilo, da zavračajo politiko delitev in politiko strahu". Dodal je: "Mislil sem, da smo politiko, kot jo vidimo danes, že pokopali. Ti ljudje se vračajo 50 let nazaj v preteklost. Živimo v 21. stoletju, ne v 19. Zbudite se!" Na drugem zborovanju v Richmondu v Virginiji pa je dejal: "Nekateri ljudje skušajo namerno razjeziti druge, demonizirati tiste, ki imajo drugačne poglede, saj jim to prinaša taktično prednost na kratek rok."

"Če kaj, vem eno stvar: če dobite volitve s tem, da delite ljudi, jim ne boste mogli vladati. Če začnete na tak način, ljudi pozneje ne boste mogli združiti," je Obama, 44. predsednik ZDA, dodal v najostrejšem odzivu na trenutne politične razmere v državi do zdaj. Dodal je: "Nismo najboljši takrat, ko skušamo ljudi ponižati, temveč takrat, ko skušamo vsakogar povzdigniti."

Bush: Razraščanje fanatizma, predsodkov in nasilja

Le nekaj ur pred Obamovim govorom se je v New Yorku pojavil tudi Obamov predhodnik, republikanec George W. Bush, in zbranim podal podobno sporočilo: "Vse bolj se razrašča fanatizem. Naša politika je vse večja tarča teorij zarot in popolnih izmišljotin. Obstajajo nekateri signali, da je upadla tudi podpora demokraciji, posebej med mladimi. Včasih se mi zdi, da so sile, ki nas vlečejo narazen, močnejše od tistih, ki nas združujejo. Videli smo, kako se je nacionalizem popačil v nativizem, kako smo pozabili dinamiko, ki jo je priseljevanje prineslo Ameriki. Opažamo padec zaupanja v pomen svobodnega trga in mednarodne trgovine ter pozabljamo, da protekcionizmu sledijo spopadi, nestabilnost in revščina."

Bush, ki je ZDA vodil med letoma 2001 in 2009, je kritiziral tudi trgovinski protekcionizem ZDA ter posvaril pred politiko predsodkov in izsiljevanja. Tudi on ni omenil Trumpa, a kljub temu ni bilo težko ugotoviti, na koga se njegove besede nanašajo. "Nasilje in predsodki v javnem življenju ustvarjajo razpoloženje na ravni države, soglašajo z okrutnostjo in fanatizmom ter pod vprašaj postavljajo moralno izobrazbo otrok," je dodal Bush na nacionalnem forumu Inštituta Bush o svobodi, prostem trgu in varnosti.

Na vprašanje, ali je bil Bushev govor uperjen proti ameriškemu predsedniku, je njegov tiskovni predstavnik odgovoril, da je nekdanji predsednik samo izpostavil stališča, ki jih sicer zagovarja že več let.

Trump se še ni odzval

Tako Bush kot Obama sta se do zdaj v celoti izogibala neposredni kritiki politike aktualnega predsednika, Trump pa po drugi strani v času predsedniške kampanje ni imel nikakršnih zadržkov pri kritiziranju obeh. Vsakega posebej je označil za "verjetno najslabšega predsednika v zgodovini ZDA".

Donald Trump se na kritike Obame in Busha (še) ni odzval.

