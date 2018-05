Cambridge Analytica sporoča, da bo prenehala delovati

Cambridge Analytica: Mediji so krivi

2. maj 2018 ob 21:40

London - MMC RTV SLO

Podjetje Cambridge Analytica, ki je bilo v središču škandala, povezanega z zlorabo podatkov Facebookovih uporabnikov, sporoča, da bo prenehalo poslovati. Za to krivi medijsko poročanje.

Podjetje je bilo obtoženo neprimerne uporabe podatkov Facebookovih uporabnikov za svoje stranke. Po podatkih Facebooka so bili s posebno aplikacijo, ki jo je razvil Aleksandr Kogan, zbrani podatki do 87 milijonov uporabnikov tega omrežja, nato pa so bili predani političnim svetovalcem, ki so sodelovali s Cambridge Analytico.

Podjetje je po poročanju BBC-ja sporočilo, da je bilo v zadnjih mesecih "predmet številnih neutemeljenih obtožb", napadali pa naj bi ga zaradi "dejavnosti, ki niso samo zakonite, ampak široko sprejete kot standardni sestavni del spletnega oglaševanja tako na političnem kot komercialnem področju".

V Cambridge Analytici so še dodali, da verjamejo, da so "njihovi zaposleni delovali etično in zakonito", a da so mediji s svojim poročanjem "odgnali praktično vse stranke in dobavitelje podjetja". "Ugotovili smo, da posledično ne moremo več nadaljevati poslovanja," so še dodali.

Dodali so, da krovno podjetje SCL Elections sproža postopke za ugotavljanje insolvenčnosti.

Cambridge Analytica je sicer sporočila, da je pridobila podatke le od 30 milijonov ameriških državljanov prek aplikacije. Dodali so tudi, da so podatke že izbrisali in da niso bili uporabljeni v ameriški predvolilni kampanji pred predsedniškimi volitvami konec leta 2016.

B. V.