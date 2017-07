Carigrad: Več deset tisoč ljudi na protestu opozicijske stranke CHP

Največji protest v zadnjih letih

9. julij 2017 ob 18:54

Carigrad - MMC RTV SLO/STA

V Carigradu se je pred obletnico poskusa državnega udara v Turčiji več deset tisoč ljudi zbralo na protestu opozicijske stranke CHP. Podporniki stranke protestirajo proti vladi in predsedniku Erdoganu.

Množica se je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP zbrala na trgu Maltepe na azijski strani mesta. Protestniki po poročanju BBC-ja protestirajo proti množičnim odpuščanjem in zapiranjem, ki so sledili poskusu udara. V letu dni je bilo aretiranih več kot 50.000 ljudi, odpuščenih ali suspendiranih pa jih je bilo 140.000. Med zaprtimi so tudi aktivisti za človekove pravice in znani novinarji.

Vodja Republikanske ljudske stranke (CHP) Kemal Kilicdaroglu je čistke označil za "drugi udar". V Carigrad je prispel peš iz Ankare, na protestnem pohodu, ki se je začel 15. junija, pa se mu je pridružilo več tisoč podpornikov.

Protestnikom je dejal, naj ne mislijo, da je bil pohod zadnji. "To je šele prvi korak. Vsak bi moral dobro vedeti, da je 9. julij nov korak, nova zgodovina, novo rojstvo," je napovedal. "Hodili smo, ker nasprotujemo vladavini enega samega človeka. Hodili smo, ker je sodstvo pod monopolom izvršne oblasti," je še dejal Kilicdaroglu.

Vodja CHP-ja, sicer velik nasprotnik turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, je 450 kilometrov dolg pohod začel po obsodbi poslanca CHP-ja in nekdanjega novinarja Enisa Berberogluja na 25 let zapora zaradi izdaje zaupnih informacij časniku. Podatki naj bi dokazovali, da je turška vlada oboroževala džihadiste v Siriji. Tri tedne trajajoč pohod je sklenil na današnjem zborovanju.

Največji protest po letu 2013

AFP poroča, da gre za daleč največji protestni shod opozicije v Carigradu po demonstracijah proti Erdoganu, ki so zaradi načrtov v parku Gezi potekale maja in junija 2013.

Erdogan je pohod ignoriral, pred njegovim začetkom pa je opozoril na spoštovanje vseh predpisov. Policija Kilicdarogluja in njegovih spremljevalcev med potjo ni ovirala.

Erdogan CHP in protestnike obtožuje sodelovanja s teroristi, stranka pa predsedniku med drugim očita avtoritarno vodenje države, pa tudi, da sam stoji za spodletelim državnim udarom.

B. V.