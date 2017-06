Carigrajske oblasti prepovedale Parado ponosa, a organizatorji vztrajajo

Skrajna desnica grozi

25. junij 2017 ob 11:12

Carigrad - MMC RTV SLO

Organizatorji carigrajske Parade ponosa sporočajo, da bodo dogodek na trgu Taksim izvedli kljub prepovedi mestnih oblasti. Oblasti so parado prepovedale že tretje leto zapored.

Uradni razlog za prepovedi so varnostni pomisleki zaradi groženj skrajnodesničarskih skupin. Članica organizacijskega odbora parade Lara Ozlen je za francosko tiskovno agencijo AFP dejala, da je "očitno, da je miren shod naša ustavna pravica". Oblastem očita, da jih ne zavaruje in jim raje svetuje, naj ne organizirajo shoda, kar je po njenem mnenju nedemokratično.

Predstavniki mesta so dejali, da organizatorji sploh niso ustrezno zaprosili za dovoljenje za dogodek, kar pa organizatorji zanikajo. Oblasti se pri prepovedi sklicujejo na "resne kritike zoper pohod od različnih družbenih skupin na družbenih omrežjih," poroča turški portal hurriyetdailynews.com.

Lani so protiizgredne enote policije aktiviste za pravice transspolnih ljudi, ki so se zbrali v Carigradu kljub prepovedi, razgnale s solzivcem in gumijastimi naboji. Za razliko od številnih pretežno muslimanskih držav v Turčiji istospolna usmerjenost ni nezakonita, kljub temu pa je homofobija razširjena.

Vse večja vloga religije v turški družbi

Predsednik Turčije Recep Tayyip Erdogan, katerega konservativna stranka AKP je vladajoča, trdi, da je zavezan sekularizmu, hkrati pa spodbuja večjo vlogo religije v družbi, kritiki doma in na tujem pa ga obtožujejo avtoritarnega vladanja.

V soboto smo poročali, da naj bi se Turčija pripravljala na odpravo poučevanja teorije o evoluciji v osnovnih in srednjih šolah. "Naredili smo poenostavitve nepotrebnih stvari. Elemente, ki ne ustrezajo našim vrednotam, bomo odstranili," je za časnik Cumhuriyet dejal vodja odbora za kurikulum na ministrstvu za šolstvo Alpaslan Durmus. Aktivisti opozarjajo, da želi vlada tudi na ta način zmanjšati sekularizacijo.

B. V.