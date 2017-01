Carigrajski osumljenec je priznal krivdo za novoletni napad

17. januar 2017 ob 07:52,

zadnji poseg: 17. januar 2017 ob 09:43

Carigrad - MMC RTV SLO

Po dobrih dveh tednih obsežnega lova za glavnim osumljencem novoletnega napada v Carigradu, je turški policiji vendarle uspelo prijeti domnevnega napadalca v prestižnem klubu Reina. Ta je že priznal krivdo.

Turške oblasti so prepričane, da je napad izvedel Abdulkadir Mašaripov, ki so ga v Carigradu že zaslišali. Pred zaslišanjem na policijski postaji so ga odpeljali še na zdravniški pregled, piše časopis Hürriyet. Vlada je sporočila, da se je domnevni napadalec uril v Afganistanu, piše BBC. Guverner Carigrada Vasip Sahin je sporočil, da se prstni vtisi Mašaripova ujemajo s tistimi, ki so jih našli na kraju napada.

Osumljenca so prijeli med obsežno operacijo v stanovanjskem kompleksu v vzhodnem delu evropskega dela Carigrada. Predel Esenyurt je od soseske Ortaköy v Bešiktašu na bosporski obali, kjer je klub Reina, oddaljen približno 40 kilometrov.

V operaciji je sodelovalo kar 1000 turških policistov in agentov turške obveščevalne agencije MIT. Policija je napadalca na tej lokaciji opazila že nekaj dni prej, a so ga raje zasledovali, da so lahko identificirali njegove kontakte. Kot navaja STA, so ga prijeli nekaj čez polnoč po lokalnem času.

V stanovanju aretirali še štiri osebe

Mašaripov se je s štirimi drugimi osumljenci skrival v stanovanju, kjer je bil tudi štiriletni sin domnevnega napadalca. Poleg njega so pridržali še moškega kirgiškega rodu, ki naj bi bil lastnik stanovanja, in ženske iz Egipta, Somalije in Senegala, poroča Reuters. Sicer je policija v dobrih dveh tednih aretirala več deset ljudi, ki so osumljeni povezav z napadom.

Napadalec se je pred klub Reina, ki leži ob obali Bosporskega kanala na evropski strani mesta, pripeljal s taksijem. Reina je eden najbolj prestižnih in priljubljenih turških klubov. Vanj pogosto zahajajo znani domači glasbeniki, igralci in športniki, privablja pa tudi bogate turiste. Pokol se je začel dobro uro po vstopu v novo leto. V času napada je bilo v klubu okoli od 700 do 800 ljudi. Najprej je na vhodu ustrelil policista in enega obiskovalca, po vstopu v klub pa je začel streljati vsepovprek. Avtomatsko puško je nekajkrat napolnil in streljal ljudi, ki so ležali na tleh. Ubil jih je 39.

Kurtulmus: Vojna proti terorizmu se bo nadaljevala

Med žrtvami so državljani Izraela, Francije, Tunizije, Libanona, Indije, Belgije, Jordanije in Savdske Arabije, piše BBC. Odgovornost za napad je prevzela samooklicana Islamska država, kot povračilo za turško vpletenost v vojni v Siriji. Džihadistična skupina je zapisala, da je napad izvedel eden od "vojakov kalifata". Turške oblasti so se bale, da je strelec pobegnil iz Turčije in da se skriva na ozemlju pod nadzorom skrajne skupine.

"Čestitam policiji za prijetje storilca pokola v Ortaköyju," je na Twitterju napisal namestnik turškega premierja Numan Kurtulmus, ki je ob tem dodal, da se turška "vojna proti terorizmu nadaljevala". Tiskovna agencija Dogan je objavila fotografijo po prijetju, na kateri Mašaripova, ki ima potolčen obraz in otekline okoli oči, varnostne sile držijo za vrat.

V Turčijo prišel pred enim letom

Mašaripov je državljan Uzbekistana. Domnevno naj bi v začetku leta 2016 z družino prišel v Turčijo iz Sirije, najprej v mesto Konya v osrednji Anatoliji. Po navedbah turških medijev je prevzel ime Ebu Muhamed Horasani, po katerem je znan v IS-ju. V Konyi je skupaj z žensko, za katero domnevajo, da je njegova žena, najel stanovanje. Z njima sta bila tudi dva otroka. V Carigrad je prišel 15. decembra.

Sprva je bilo precej ugibanja o identiteti domnevnega napadalca, med drugim so zaokrožile trditve, da gre za Kirgizijca oziroma Ujgura. Kasneje pa sta obveščevalna služba in protiteroristična enota policije napadalca identificirali kot 34-letnega Uzbeka, ki je bil član IS-ja v osrednji Aziji.

Turčijo je v zadnjem letu pretresla vrsta napadov islamskih skrajnežev in kurdskih aktivistov, poleti pa je bil neuspešno izveden državni udar. V zadnjem letu in pol je sicer IS prevzel odgovornost za šest večjih napadov v Turčiji, tri večje je izvedel tudi v Carigradu.

T. J.