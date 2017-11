Carles Puigdemont se je predal belgijski policiji

V petek je dejal, da bo nastopil na decembrskih regionalnih volitvah

5. november 2017 ob 14:04

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont se je prostovoljno predal belgijskem oblastem. Enako so storili tudi štirje odstavljeni ministri katalonske vlade.

Kot je znano, je Španija za Puigdemonta in štiri ministre, ki se prejšnji teden niso udeležili zaslišanja pred sodnikom v Madridu, izdala evropski priporni nalog.

Španska sodnica Carmen Lamela je naloge za prijetje in predajo peterice izdala zaradi upora, nezakonitega prisvajanja javnih sredstev, zlorabe javnega položaja in neupoštevanja poziva sodišča. Puigdemont in četverica ministrov bi se morali namreč v četrtek zglasiti pred sodiščem v Madridu, vendar so ostali v Belgiji. Obenem je sodnica zavrnila možnost, da bi se Puigdemont in ministri sodišču javili preko videopovezave iz Belgije. Za očitana dejanja jim grozi do 30 let zapora.

Evropski nalog za prijetje in predajo je sodna odločba, ki jo ena od držav članic Evropske unije izda in pošlje drugi državi članici z namenom, da se oseba, ki je navedena v nalogu, aretira in preda državi, ki je nalog izdala. Organom pregona omogoča aretacijo osumljencev brez dolgotrajnih postopkov tradicionalnega izročanja.

Zagovornikom neodvisnosti se na volitvah obeta zmaga, a brez večine

Katalonske stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost regije, bi sicer glede na danes objavljeni anketi na decembrskih predčasnih regionalnih volitvah osvojile največ glasov, bi pa lahko ostale brez absolutne večine. Slavila bi koalicijska stranka ERC, medtem ko bi bila stranka predsednika Carlesa Puigdemonta četrta. Stranke ERC odstavljenega podpredsednika Katalonije Oriola Junquerasa, Puigdemontova PDeCAT in skrajno leva CUP bi glede na anketo, objavljeno v katalonskem časniku La Vanguardia, na volitvah 21. decembra osvojile 46 odstotkov glasov oziroma med 66 in 69 sedežev v regionalnem parlamentu. Na volitvah leta 2015 so osvojile 47,8 odstotka glasov, v razpuščenem parlamentu pa so zasedale 72 sedežev. Za absolutno večino v 135-članskem parlamentu je potrebnih 68 poslanskih mandatov.

Konservativna Ljudska stranka španskega premierja Mariana Rajoya, Socialistična stranka Katalonije in sredinska stranka Ciudadanos bi skupaj osvojile 44 odstotkov glasov, kar je pet odstotnih točk več kot na zadnjih volitvah leta 2015.

Glede na anketo konservativnega časnika La Razon pa bi stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost, osvojile zgolj 65 poslanskih mandatov.

Katalonija razglasila neodvinost, Madrid sprožil 155. člen ustave

Rajoyeva vlada je razpustila katalonski parlament in za december razpisala predčasne regionalne volitve, potem ko je katalonski parlament konec oktobra sprejel resolucijo o neodvisnosti. Zaradi resolucije je katalonskim oblastem sprožila 155. člen ustave in začasno odvzela avtonomijo.

Puigdemont je v soboto pozval stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Katalonije, naj na regionalnih volitvah 21. decembra nastopijo enotno. Že v petek pa je dejal, da je pripravljen kandidirati na volitvah.

