Carme Forcadell ostaja v priporu do plačila varščine

Poslanci obtoženi upora in zlorabe javnih sredstev

9. november 2017 ob 19:41,

zadnji poseg: 9. november 2017 ob 22:27

Madrid - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Špansko vrhovno sodišče je odločilo, da bo odstavljena predsednica katalonskega parlamenta Carme Forcadell ostala v priporu, dokler ne bo izplačana varščina v višini 150.000 evrov.

Poleg Forcadellove je bilo v četrtek na vrhovnem sodišču zaslišanih še pet katalonskih poslancev, ki so obtoženi upora in zlorabe javnih sredstev. Kot je po poročanju Reutersa navedel vir s sodišča, naj bi Forcadellova med zaslišanjem izjavila, da deklaracija o neodvisnosti, ki so jo v katalonskem parlamentu sprejeli 27. oktobra, pravno ni bila zavezujoča in da kot predsednica parlamenta ni imela pravice, da bi prepovedala glasovanje o njej.

Tožilstvo je sicer od sodnika zahtevalo, da za Forcadellovo in tri poslance zaradi njihove vloge pri katalonskem "poskusu osamosvajanja" od Španije, dosodi brezpogojen pripor, medtem ko naj dva poslanca izpusti.

Člane razpuščenega parlamenta španske oblasti obtožujejo, da so "sledili določeni strategiji za razglasitev samostojnosti", preden je nato katalonski parlament 27. oktobra uradno razglasil samostojnost. Špansko ustavno sodišče je v sredo razveljavilo deklaracijo o samostojnosti.

Pred vrhovnim sodiščem se je v četrtek zbrala manjša skupina protestnikov, ki nasprotujejo samostojnosti Katalonije, splošno stavko v sredo pa so označili za "popoln polom".

Španska vlada je 27. oktobra le nekaj ur po glasovanju v katalonskem parlamentu, kjer so deklaracijo o samostojnosti sprejeli s 70 glasovi za in desetimi proti, razpustila regionalni parlament in odstavila katalonsko vlado. Razpisala je tudi nove volitve v Kataloniji, ki bodo 21. decembra.

Španski notranji minister "zažugal" Puigdemontu

Že prejšnji teden je višje sodišče zaslišalo devet ministrov odstavljene katalonske vlade, sodnica pa je zanje odredila pripor, medtem ko odstavljeni predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont skupaj s še štirimi ministri na morebitno izročitev Španiji čaka v Belgiji. "Puigdemont je pobegnil, a bo prišel nazaj in odgovarjal pred španskim sodiščem. Ne dvomim o tem," je v četrtek dejal španski notranji minister Juan Ignacio Zoido.

Juncker se je znova izrekel proti samostojni Kataloniji

Prav tako v četrtek je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker na univerzi v Salamanci, kjer je bil prisoten tudi predsednik španske vlade Mariano Rajoy, ponovil, da je proti osamosvojitvi Katalonije. "Nacionalizem je strup, ki Evropi preprečuje, da bi delala skupaj," je bil oster Juncker.

A. V.