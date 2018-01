CDU, CSU in SPD še bližje uradnim koalicijskim pogajanjem

Nemčija vse bližje pravim koalicijskim pogajanjem

12. januar 2018 ob 10:26,

zadnji poseg: 12. januar 2018 ob 12:23

Berlin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Predsedniki konservativne unije (CDU/CSU) in nemških socialdemokratov (SPD) so se po več kot 24 urah uvodnih pogajanj v Berlinu strinjali, da bodo svojim članom strank predlagali začetek uradnih koalicijskih pogajanj.

O dogovoru Angele Merkel, Horsta Seehoferja in Martina Schulza poroča nemška tiskovna agencija DPA, ki navaja vire blizu pogajanj. Reuters poroča, da so se predsedniki strank strinjali z načrtom za uradna pogajanja.

O dogovoru vodij strank morajo odločiti še posamezne pogajalske skupine. Če se bodo strinjale tudi pogajalske skupine, je naslednji večji korak kongres socialdemokratov prihodnji teden. SPD se je namreč odločil, da bo končno odločitev o vstopu v uradna koalicijska pogajanja prepustil svojim članom.

Pogajalske skupine zdaj razpravljajo o osnutku načrta za uvodna pogajanja, ki je dolg 28 strani. Ko ga bodo sprejele, se bo ponovno zbrala še velika skupina okoli 40 pogajalcev.

Stranke so sklenile, da bodo omejile število novih prebežnikov v državi na od 180.000 do 220.000 letno. Med drugim so se konservativci in socialdemokrati v osnutku strinjali tudi, da bodo kot zgornjo mejo za število ljudi, ki bi se lahko pridružili svojim sorodnikom beguncem v Nemčiji, določili 1.000. V zameno bi Nemčija za enako število zmanjšala število beguncev, ki jih sprejme iz Grčije in Italije.

Reuters poroča, da naj bi se bolj osredotočili na vzroke za migracije kot na migrante. Podpirali naj bi skupno evropsko azilno politiko, ki naj bi pošteno razporedila ljudi s potrebo po mednarodni zaščiti po Evropi.

Osnutek predvideva tudi dodatne omejitve za izvoz orožja in poostritev smernic za ta izvoz. Nemčija naj ne bi več prodajala orožja državam, ki so vpletene v vojno v Jemnu. Šlo naj bi za ukrep zoper Savdsko Arabijo, ki je pomemben kupec nemške oborožitve.

Stranke za zmanjševanje družbenih razlik

Stranke za državljane načrtujejo tudi za 10 milijard evrov davčnih olajšav v naslednjih treh letih. To pomeni, da se bo postopoma ukinjal solidarnostni davek, ki ga je država uvedla po združitvi leta 1990 za podporo revnejšim vzhodnim zveznim državam.

Ob tem naj bi za izobraževanje, raziskave in digitalizacijo do leta 2021 namenili 5,95 milijarde evrov. Načrtujejo t. i. uravnotežen proračun brez novih dolgov. Stranke naj bi tudi zavračale protekcionizem, izolacionizem in nacionalizem, poudarjajo pa mednarodno sodelovanje.

Zavezali so se tudi tesnemu sodelovanju s Francijo za krepitev evrskega območja, poroča Reuters. Za to in za strukturne reforme ter "za zmanjševanje družbenih razlik" naj bi namenjali "določena proračunska sredstva". Stranke v prihodnjem mandatu glede na dokument sicer ne nameravajo višati davkov, kar je bila sicer ena od spornih točk uvodnih pogajanj. Stranke naj bi se strinjale tudi s povečanjem nemškega prispevka v proračun EU-ja. "EU si želimo finančno okrepiti, zato da lahko bolje opravlja svoje naloge," piše v osnutku.

Do leta 2030 naj država pridobila 65 odstotkov energije iz obnovljivih virov.

B. V.