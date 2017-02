"Če so cilj ZDA dodatni izstopi iz EU, je to deklaracija vojne brez orožja"

München gosti varnostno konferenco, ki naj bi po mnenju organizatorjev dala odgovore na številna vprašanja o prihodnosti sodelovanja med Evropsko unijo in ZDA.

Odločitev za prihod ameriškega podpredsednika je spodbudila tudi številne druge državnike z vsega sveta, da se udeležijo varnostne konference in prisluhnejo ameriškemu zunanjepolitičnemu konceptu. Glavne teme srečanja bodo pogovori o prihodnosti Evropske unije, ustanovitvi obrambne unije in konflikt v Siriji.

Kot je poročala dopisnica RTV Slovenija iz Berlina Polona Fijavž, še nikoli ni bilo pred münchensko varnostno konferenco toliko negotovosti in še nikoli se na njej ni pričakovalo odgovorov na toliko tako pomembnih vprašanj.

Pred konferenco je njen prvi mož, nekdanji nemški veleposlanik v ZDA Wolfgang Ischinger opozoril, da vlada negotovost, kot je še nismo doživeli, saj ne vemo kaj želi ruski predsednik Vladimir Putin in kaj se bo odvilo v Siriji, poleg tega pa zdaj ne vemo več niti, kaj želi ZDA.

Konferenca se bo odprla z razpravo o prihodnosti Evropske unije, kjer negotovost zbuja vtis, ki ga dajejo ZDA, da povratek k nacionalnim interesom ni pomemben le zanje, ampak tudi za druge države.

Kaj je v interesu ZDA?

Ischinger je pred konferenco dejal, da je ta trenutek evropska integracija največja skrb. "Če imajo ZDA cilj, da je Brexit dober in dodatni izstopi iz Unije tudi, potem je to deklaracija vojne brez orožja in najslabše, kar se nam je lahko zgodilo", je bil dramatičen Ischinger.

Po mnenju Ischingerja bodo v Evropi, če se je bo ZDA odrekla kot najpomembnejše partnerice, politiki začeli kampanje graditi na proti-trumpovski politiki, zato je umestno vprašanje, ali je to v interesu ZDA? Veliko več o njihovih interesih bo znano v soboto, ko naj bi ameriški podpredsednik predstavil zunanjepolitični koncept ameriške administracije. V nedeljo bo še razprava o Siriji.

V München v teh treh dneh prihaja več kot deset voditeljev držav, med njimi tudi predsednik Slovenije Borut Pahor, ki mu bodo med drugim delali družbo ukrajinski, turški, poljski in afganistanski predsednik. Zadnji trenutek se je za obisk odločila tudi nemška kanclerka Angela Merkel. Pride še 43 zunanjih ministrov, pa 430 obrambnih. Negotovost je velika, pričakovanja še večja.

