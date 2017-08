Čečenski voditelj prisilil vse ločence v državi k ponovni združitvi

Za izkoreninjenje radikalizacije v državi

27. avgust 2017 ob 08:49

Grozny - MMC RTV SLO

Več sto ločenih parov v Čečeniji je bilo prisiljenih v ponovno skupno gospodinjstvo, potem ko je čečenski voditelj Ramzan Kadirov dal neke vrste embargo na ločitve, saj meni, da bo s tem zajezil družbene težave v tej avtonomni kavkaški republiki.

Po poročanju državne televizije je bilo do zdaj v sklopu Kadirovega junija lansiranega programa "družinske sprave" ponovno združenih že 948 parov.

Zloglasni 40-letni voditelj, ki mu avtokratski prijemi niso tuji, meni, da so otroci, vzgojeni v družini z obema staršema, manj dovzetni za ekstremizem. Radikalizacija je v večinsko muslimanski državi velika težava, za številne teroristične napade v tistem koncu sveta pa so krivi prav Čečeni.

Prioriteta: Vrniti žene možem

"Moramo zdramiti ljudi, se z njimi pogovoriti in jim pojasniti. Moramo vrniti ženske, ki so zapustile svoje može, in jih pobotati. To je prioriteta," je dejal varovanec ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki se trudi zatreti islamske skrajneže na območju. Celo poletje so zato oblasti s pomočjo verskih voditeljev vzpostavljale posebne komisije "za harmonizacijo poroke in družinskih odnosov".

V intervjuju za Grozni TV je Rustam Abazov, direktor čečenskega urada za odnose z verskimi in družbenimi organizacijami, dejal, da vabijo ločene partnerje ločeno na sedež programa za srečanja z vrhovnim muslimanskim klerikom, kjer jih poskušajo pripraviti k spravi s partnerjem. Vse ločitve in razhode prijavljajo komisiji po posebni, tajni telefonski zvezi, Abazov pa je Kadirova pohvalil za program, ki se mu zdi nadvse uspešen.

Pohvale programa

"Program je Ramzan Kadirov razvil tako jasno, da pri njegovi izvedbi ni prišlo do absolutno nobenih težav. Rad bi poudaril, da nobena država na svetu še ni imela takega programa. To je nekaj popolnoma novega, zgodovinskega. Edinkrat so se ljudje odzvali tako množično na pozive nekega voditelja," je svojega šefa pohvalil Abazov.

Za izvedbo programa so priredili že več kot 4.000 dogodkov, Grozni TV pa trdi, da ljudstvo pobudo podpira. A prav vsi vseeno niso navdušeni. Nekatere ženske so za spletno stran Kavkaški vozel povedale, da so privolile v vrnitev k soprogom, da pa niso prepričane, da bo drugi poskus kaj uspešnejši. Ena izmed žensk je program označila za prisilnega in dejala, da se je vrnila k možu samo zaradi otrok. "Jasno je, da ko vsi izvajajo pritisk nate, moraš popustiti. Vprašanje pa je, kako dolgo bodo tovrstni zakoni trajali," je dejala.

K. S.