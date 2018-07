Celovec: (Še en) Hrvat obsojen zaradi nacističnega pozdrava

Poveličevanje nacizma v Avstriji prepovedano

4. julij 2018 ob 15:52

Celovec - MMC RTV SLO, STA

Deželno sodišče v Celovcu je 30-letnega Hrvata obsodilo na pogojno kazen 15 mesecev zapora, ker je na spominski slovesnosti v Pliberku 12. maja izvedel nacistični pozdrav.

Omenjeno sodišče je sicer že prejšnji mesec zaradi podobnih dejanj nepravnomočno na pogojne kazni med 15 in 18 mesecev zapora obsodilo štiri Hrvate, enega pa je obtožb oprostilo.

Kot je povedal tožilec, sta nacistični pozdrav 30-letnika na slovesnosti v Pliberku opazila dva avstrijska policista in sta ga nato tudi prijela v skladu z avstrijskimi zakoni, ki prepovedujejo poveličevanje nacizma.

Na mobilnem telefonu obsojenca so našli tudi njegove fotografije, na katerih je izvajal nacistični pozdrav. Imel je tudi v PDF-obliki shranjen hrvaški prevod knjige Moj boj Adolfa Hitlerja, kar so izpostavili kot dodaten dokaz njegovega odnosa do nacizma.

Pokesal se je

Sodnik je pri izreku kazni upošteval, da se je moški pokesal ter izjavil, da se počuti krivega in da svoje dejanje obžaluje. Ni pa pojasnil, zakaj je izvajal nacistični pozdrav.

Branil se je, da je bil pod vplivom alkohola. Njegov odvetnik je dejal, da ta pozdrav na Hrvaškem ni kazniv ter da 30-letnik ni imel namena kršiti avstrijske zakone. Sodba še ni pravnomočna.

Današnje sojenje je bilo tudi zadnje na sodišču v Celovcu, na katerem so obravnavali primere šestih Hrvatov, ki so jih tako kot slovenskega državljana prijeli zaradi poveličevanja nacizma na letošnjem hrvaškem shodu, ki je potekal 12. maja na Pliberškem polju v spomin na žrtve povojnih pobojev.

Med obsojenci je tudi eden vidnejših dalmatinskih članov vladajoče hrvaške stranke HDZ, medtem ko so najstarejšega obtoženca, 79-letnega Hrvata, oprostili obtožb.

K. S.