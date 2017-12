Cerar: Čas za pogovore o priznanju Palestine še ni primeren

"Samostojno slovensko priznanje ne bi imelo pozitivnih učinkov"

15. december 2017 ob 11:45

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je slovenski zunanji minister Karl Erjavec v sredo dejal, da meni, da je dozorel čas za slovensko priznanje Palestino, je premier Miro Cerar izjavil: "Čas še ni primeren za pogovore o priznanju Palestine."

To je Cerar dejal po razpravi na vrhu Evropske unije o ameriškem priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela. "Priznanje Palestine trenutno ni na dnevnem redu Unije, za to se nihče ne zavzema, se pa vsi zavzemamo za dosledno nadaljevanje mirovnega procesa in iskanje rešitve dveh držav," je pojasnil Cerar in dodal: "Čas še ni primeren, da bi se pogovarjali o priznanju."

Premier je najprej spomnil, da so vse tri koalicijske stranke soglasno sprejele stališče, da podpirajo priznanje Palestine kot suverene in samostojne države, a obenem ugotovile, da je za to priznanje treba izbrati primeren trenutek. To je po Cerarjevih besedah trenutek, ko se bo oblikovala skupina članic Unije za priznanje Palestine. Ko se bo to zgodilo, bo med prvimi v njej tudi Slovenija, a samostojno slovensko priznanje ne bi imelo pozitivnih učinkov in večjega pomena za samo priznanje Palestine, je poudaril.

Ob tem je Cerar še spomnil, da je zunanjemu ministru Karlu Erjavcu pred dnevi naložil, da pripravi poročilo za prihodnjo sejo vlade glede okoliščin, za katere sam ocenjuje, da so spremenjene. "Dejstvo pa je, da bo moral tudi povedati, koliko je na diplomatskem področju uspel prepričati druge države EU-ja, da bi lahko prišlo do skupnega priznanja," je opozoril Cerar ter še enkrat zatrdil, da bo Slovenija v primeru oblikovanja takšne skupine med prvimi in zelo odločnimi zagovornicami priznanja.

Vprašanje priznanja Palestine se vleče že dlje časa. Že v začetku lanskega leta je bilo po razpravi v parlamentu sklenjeno, da bi Slovenija priznala Palestino do konca leta, kar se potem ni zgodilo. Na vladi so se dogovorili, da bi priznanje izvedli skupaj s kako drugo članico EU-ja, kar pa se do zdaj prav tako ni zgodilo.

Palestino je kot državo že priznalo 136 držav. Izmed članic EU-ja so to storile predvsem vzhodnoevropske države, vendar je bilo to še v obdobju hladne vojne in tik po razglasitvi palestinske države leta 1988. Med zadnjimi je Palestino leta 2014 priznala Švedska.

A. P. J.