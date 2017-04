Cerar in Zvizdić: Odnosi med Slovenijo in BiH-om zelo dobri

Blagovna menjava med državama lani obsegala 1,1 milijarde evrov

10. april 2017 ob 15:54

Sarajevo - MMC RTV SLO/STA

Slovenski premier Miro Cerar in predsednik vlade BiH-a Denis Zvizdić sta po pogovorih v Sarajevu odnose med državama označila za zelo dobre na vseh področjih.

Po besedah slovenskega premierja je obisk, ki je prvo uradno srečanje predsednikov vlad obeh držav po sedmih letih, tudi jasno sporočilo, da je obojestranski interes poglabljanje sodelovanja med obema državama na ravni vlad.

Slovenska podjetja v BiH-u zaposlujejo 15.000 ljudi

Sodelovanje je sicer že zdaj dobro in se krepi, posebej na gospodarskem področju. Bosna in Hercegovina je pomembna gospodarska partnerica Slovenije, saj je na 3. mestu med državami po vrednosti neposrednih naložb slovenskih podjetij v tujini, v slovenskih podjetjih v BiH-u je zaposlenih okoli 15.000 ljudi. Pozitiven trend je tudi na področju blagovne menjave. Lani je ta znašala rekordnih 1,1 milijarde evrov in je zrasla za 11,5 odstotka glede na leto 2015, je poudaril Cerar. Sogovornika sta se strinjala, da je priložnosti še veliko, sploh na področju turizma in naložb v različnih sektorjih. Napovedala sta skorajšnje srečanje ministrov za gospodarstvo obeh držav.

Odprto vprašanje: Varčevalci Ljubljanske banke

Eno redkih še odprtih vprašanj med državama v okviru nasledstva po nekdanjem SFRJ-ju so devizni varčevalci Ljubljanske banke, ki pa ga državi uspešno rešujeta v kontekstu izvrševanja sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v primeru Ališić. Po besedah Cerarja Slovenija sodbo zgledno izpolnjuje, kar potrjuje tudi Svet Evrope. Cerar je pri tem v pogovoru poudaril, da Slovenija prevzema nesorazmerno veliko finančno breme glede na druge naslednice SFRJ-ja, zato je nujno, da se nasledstvena pogajanja nadaljujejo, so sporočili iz kabineta slovenskega premierja.

Predsedujoči svetu ministrov BiH-a Zvizdić je na novinarski konferenci izpostavil, da je bilo v okviru izvrševanja sodbe varčevalcem iz BiH-a do zdaj izplačanih 30 milijonov evrov. Poudaril je, da zelo cenijo "angažma in napore, ki jih je Slovenija vložila v uresničitev sodbe", njeno implementacijo pa označil za kakovostno. Kot še odprto pa je poudaril vprašanje okoli 5.000 deviznih varčevalcev BiH-a, a je prepričan, da bodo tudi to vprašanje rešili.

Premier Cerar je poudaril dobro sodelovanje med državama pri reševanju tega vprašanja in prepričanje, da bosta državi s konstruktivnim dialogom tudi to vprašanje uspešno zaprli.

Slovenija podpornica BiH-a na poti v EU in Nato

Premierja Cerar in Zvizdić sta posebno pozornost namenila tudi napredku BiH-a na poti v članstvo v EU in Natu, pri čemer Slovenija velja za eno najtrdnejših zagovornic teh postopkov. "Pomembno je, da BiH nadaljuje gospodarske, socialne in druge reforme, pri tem je pomembno sodelovanje vseh ravni oblasti v državi," je poudaril premier Cerar in dodal, da "velja EU perspektiva za BiH kot enotno in suvereno državo". Pozdravil je napredek, ki ga je BiH dosegel na poti v članstvo v EU v zadnjem času in poudaril, da si Slovenija želi stabilne, varne in gospodarsko perspektivne BiH-a, na tej poti pa sta ključna strpen politični dialog ter spoštovanje vladavine prava.

Slovenija sicer nudi podporo Bosni in Hercegovini na različnih področjih, tako politično kot strokovno (dvostranska pomoč, projekti twinning in taiex). V okviru pozitivne agende za mlade pa že dve leti Slovenija vodi projekt na področju spodbujanja podjetništva za mlade, organizira tudi študijska usposabljanja mladih diplomatov iz držav Zahodnega Balkana.

Sogovornika sta izmenjala tudi svoje poglede v zvezi z razmerami v regiji Zahodnega Balkana. Strinjala sta se, da stabilnost regije ni samoumevna. Predsednik slovenske vlade je v tem kontekstu kot poseben izziv izpostavil migracije in poudaril pomen tesnega sodelovanja EU-ja z državami na tej poti. Po njegovi oceni se mora sicer EU odzivati tudi na reformni napredek, ki ga kažejo države v regiji, pozdravil je angažiranost Bosne in Hercegovine v okviru regionalnih pobud, posebej v okviru procesa Brdo-Brioni, so še sporočili iz kabineta vlade.

Na novinarski konferenci pa je poudaril, da je Slovenija trdna zaveznica BiH-a na poti v EU in Nato in da jo bo na tej poti še naprej podpirala. Kot še posebej pomembno tako za varnost države kot tudi regije je poudaril intenzivno nadaljevanje približevanja Natu.

Ogled mestnega jedra, predavanje in srečanje s Slovenci

V okviru uradnega obiska se je Cerar srečal tudi s predsedujočima in namestnikoma predsedujočih obeh domov parlamenta BiH-a, s predsedstvom BiH-a ter županom Sarajeva. Ogledal si bo tudi mestno jedro Sarajeva, imel pa bo tudi predavanje na Fakulteti za politične vede Univerze v Sarajevu. Uradni obisk bo sklenil s srečanjem s predstavniki slovenskega gospodarstva in slovenske skupnosti ter slovenskimi vojaki v BiH-u, ki bo potekal v prostorih slovenskega veleposlaništva.

A. V.