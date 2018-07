Cerar: Slovenija želi z Luko Koper prevzeti pomembno vlogo na novi svilni poti

Srečanje pobude 16+1 v Sofiji

7. julij 2018 ob 17:14,

zadnji poseg: 7. julij 2018 ob 17:40

Sofija - MMC RTV SLO

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar se je v Sofiji udeležil vrha držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske (t. i. pobude 16+1), kjer so razpravljali predvsem o poglobitvi sodelovanja na področjih gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, znanosti, infrastrukture, komunikacij, kulture in sodelovanja med ljudmi.

Sodelujoči voditelji so, kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, potrdili t. i. sofijske smernice z naslovom "Poglobitev odprtega in pragmatičnega sodelovanja za vključujočo blaginjo". V nagovoru na plenarnem zasedanju voditeljev je Miro Cerar poudaril, da je Slovenija z Luko Koper odločena prevzeti pomembno vlogo pri razvijanju pobude En pas ena cesta (BRI – Belt and Road Initiative). Gre za novo svilno pot 21. stoletja, katere cilj je zagotavljati večjo povezljivost med Azijo in Evropo.

Cerar se je v Sofiji sestal tudi s kitajskim predsednikom vlade Lijem Kečijangom. Največ pozornosti sta namenila poglabljanju gospodarskega sodelovanja med državama in priložnostim, ki jih ponuja pobuda 16+1.

Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji. Vrednost blagovne menjave Slovenije s Kitajsko presega milijardo evrov, kar Kitajsko uvršča na dvanajsto mesto med najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami Slovenije. Cerar je v pogovoru posebej izpostavil nekatera izmed posebej perspektivnih področij, npr. farmacevtska industrija, civilno letalstvo, turizem in razvijanje pobude BRI.

To je bil sedmi vrh pobude 16+1, v kateri sodelujejo Albanija, BiH, Bolgarija, Češka, Črna gora, Estonija, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Kitajska.

Lani je vrh gostila Budimpešta, pred tem pa Riga, Suzhou, Beograd, Bukarešta in Varšava. Naslednje srečanje premierjev bo prihodnje leto na Hrvaškem.

G. C.